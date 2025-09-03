ЛДПР предложила ввести бесплатный проезд для беременных
ЛДПР выступила с инициативой обеспечить бесплатный проезд беременным женщинам, чтобы повысить доступность акушерской помощи, особенно в отдалённых районах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы партии.
В заявлении отмечается, что во многих регионах России отсутствуют родильные дома и перинатальные центры. В результате будущим мамам приходится преодолевать большие расстояния, что влечёт дополнительные расходы и увеличивает риски позднего обращения к врачам.
Чтобы решить проблему, партия предлагает компенсировать затраты на транспорт, а также проезд сопровождающих, если медучреждение находится за пределами места постоянного проживания. По мнению ЛДПР, такая мера снизит вероятность осложнений и сделает помощь более доступной.
Как уточняется, аналогичные программы уже реализуются в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ряде других регионов страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а проверять наличие беременности будут верные последователи Владимира Вольфовича. по крайней мере займутся делом, то устали без толку сидеть на депутатских креслах.
Слуцкий и полез в свой купленный за народные деньги "Майбах".
В нашем гортранспорте такая давка, что массовые преждевременные роды станут реальностью, если этот закон будет принят.
за счет ЛДПР согласна
Мерси за разъяснение.
У "вас" то понятно, никаких других нет. Наверное и не было.