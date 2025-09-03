ЛДПР предложила ввести бесплатный проезд для беременных

ЛДПР выступила с инициативой обеспечить бесплатный проезд беременным женщинам, чтобы повысить доступность акушерской помощи, особенно в отдалённых районах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы партии.

В заявлении отмечается, что во многих регионах России отсутствуют родильные дома и перинатальные центры. В результате будущим мамам приходится преодолевать большие расстояния, что влечёт дополнительные расходы и увеличивает риски позднего обращения к врачам.

Чтобы решить проблему, партия предлагает компенсировать затраты на транспорт, а также проезд сопровождающих, если медучреждение находится за пределами места постоянного проживания. По мнению ЛДПР, такая мера снизит вероятность осложнений и сделает помощь более доступной.

Как уточняется, аналогичные программы уже реализуются в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ряде других регионов страны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.09.2025, 18:42
    Гость: петр

    а проверять наличие беременности будут верные последователи Владимира Вольфовича. по крайней мере займутся делом, то устали без толку сидеть на депутатских креслах.

  3. 03.09.2025, 17:41
    Гость: Из Екб

    В нашем гортранспорте такая давка, что массовые преждевременные роды станут реальностью, если этот закон будет принят.

  5. 03.09.2025, 15:46
    Гость: озадаченному

    Мерси за разъяснение.
    У "вас" то понятно, никаких других нет. Наверное и не было.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Mstyslav Chernov - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
Десять лет назад в Европе начался миграционный кризис. Старый Свет гибнет на глазах
Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию
Дефицит врачей и учителей становится стратегической проблемой России
Избранное
Сталин: патриотизм и первичность мировой революции
Catharsis: «Мы не отказывались от международного рынка, а просто сместили приоритеты»
Плейлист Венкова «Вечная ночь»
RealAsh «Who Am I»
«А вот куплеты мутантские!» Десять лучших музыкальных альбомов 2020 года
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Елена Привалова, 3 августа, Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла
Ветта Венская «Disco Lady» (ремикс)
Елена Привалова играет Баха (орган), 21-22 марта, Храм святого Людовика, Царицыно
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Денис Катасонов «В четырех стенах»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации