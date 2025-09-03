ЛДПР предложила ввести бесплатный проезд для беременных

09:10 3.09.2025

ЛДПР выступила с инициативой обеспечить бесплатный проезд беременным женщинам, чтобы повысить доступность акушерской помощи, особенно в отдалённых районах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы партии.

В заявлении отмечается, что во многих регионах России отсутствуют родильные дома и перинатальные центры. В результате будущим мамам приходится преодолевать большие расстояния, что влечёт дополнительные расходы и увеличивает риски позднего обращения к врачам.

Чтобы решить проблему, партия предлагает компенсировать затраты на транспорт, а также проезд сопровождающих, если медучреждение находится за пределами места постоянного проживания. По мнению ЛДПР, такая мера снизит вероятность осложнений и сделает помощь более доступной.

Как уточняется, аналогичные программы уже реализуются в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ряде других регионов страны.