Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Китай

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай. Глава государства заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, рассказал о разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа. «Коммерсант» приводит главные заявления российского лидера.

О конфликте на Украине


О встрече с Зеленским и его легитимности

  • Путин никогда не исключал встречи с Зеленским, но сомневается, есть ли в ней смысл.
  • Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским. Путин ответил Трампу, что готов ко встрече.
  • Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.
  • Полномочия Зеленского истекли, встречаться с ним — это путь в никуда.
  • Путин назвал президента Украины «действующим главой администрации».
  • Никаких способов продления полномочий Зеленского в украинской конституции не прописано. В ней есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы, но это не значит, что полномочия президента пролонгируются.
  • Права Зеленского по конституции должны быть переданы спикеру Верховной рады.
  • Полномочия на Украине также истекли у главы Конституционного суда.


О гарантиях безопасности

  • Украина имеет право самой выбирать систему обеспечения собственной безопасности.
  • Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.
  • Россия всегда возражала против вступления Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее возможность войти в Евросоюз.
  • Россия никогда не ставила и не обсуждала вопрос об обмене территорий с Украиной в контексте гарантий безопасности.
  • Властям Украины нужно провести референдум для решения территориального вопроса.


О целях России на Украине

  • Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке, жить в рамках своей культуры и традиций.
  • Надо уважать мнение людей, поддержавших на референдуме о присоединении их регионов к России, это и есть демократия.


О вине Запада и Украины

  • В трагедии на Украине виноват Запад, который напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности.
  • Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос.
  • Москва еще в 2022 году предлагала Киеву с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока Украины, вывести оттуда войска и закончить конфликт.
  • После того, как Россия отвела свои войска из-под Киева, ситуация поменялась и российским переговорщикам «сказали, почти дословно, "теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам"».
  • События на Украине — только предлог Запада для решения вопросов экономического характера.
  • На Западе те, «кто поумнее», не хотят конфисковывать российские замороженные активы, потому что это нанесет огромный вред мировой экономике.


О ситуации на фронте

  • Российская армия успешно наступает практически на всех направлениях, но расслабляться нельзя.
  • Бойцы СВО желают того, чтобы Россия достигла своих целей.
  • ВСУ не могут вести крупномасштабные наступательные операции, они лишь удерживают рубежи.
  • Боеспособные подразделения украинской армии укомплектованы не более чем на 47-48%, укомплектованность находится у критической черты.


О переговорном процессе

  • Путин доволен работой Мединского в качестве главы переговорной группы.
  • Российские переговорщики показали пример сдержанного и профессионального подхода.
  • Россия готова повысить уровень переговорной группы до высокого политического уровня.


О перспективах завершения конфликта

  • Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте завершения конфликта возможно.
  • Виден определенный свет в конце туннеля в вопросе урегулирования.
  • Боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует.
  • Если украинский вопрос не решится мирно, решать его придется военным путем.


О «Силе Сибири-2»

  • Потребности на энергоресурсы в мире растут, в том числе в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР ).
  • Россия будет создавать конкурентные преимущества для «китайских друзей», но Пекин будет получать газ по взвешенным рыночным ценам.
  • Договоренности по «Силе Сибири-2» взаимовыгодны, но никакой благотворительности нет ни с одной из сторон.
  • Поставки по газопроводу в Китай могут достичь 100 млрд кубометров.


О Трампе, его возможном визите в Москву и переговорах на Аляске

  • Путин заявил, что у него сложились добрые отношения с Трампом.
  • Подготовка визита президента США в Москву не ведется, сроки неизвестны, но приглашение российской стороны «на столе».
  • Путин сказал, что Трамп «не лишен юмора» в ответ на слова главы Белого дома заговоре РФ, КНР и КНДР против США.
  • На саммите ШОС никто не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в адрес действующей американской администрации.
  • Во время визита в Анкоридж Путин в лимузине Трампа перебросился с ним парой слов на ломаном английском.


О многополярном мире

  • Контуры многополярного мира уже сложились, в нем нет гегемонов.
  • Все страны-участники международного должны иметь равные права и занимать одинаковое положение.
  • Однополярный мир несправедлив и должен прекратить свое существование.
  • Россия, Китай и Индия не должны давать слабины в ответ на угрозы.

О мировой экономике

  • Мировая экономика развивается, особенно в странах АТР.
  • В ведущих экономиках стран Евросоюза наблюдается рецессия.


Об Азербайджане

  • В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, но интерес к развитию связей расставит все на свои места.
  • Путин в Китае перекинулся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двумя-тремя словами.


О словах канцлера ФРГ Мерца, назвавшего Путина военным преступником

  • Высказывание Мерца — неудачная попытка снять снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2025, 00:57
    Гость: Если

    Если внимательно читать по тексту сказаннрое Путиным, то получается, что все государства, граничащие с Россией имеют право напасть на неё, чтобы обеспечить свою безопасность. А тут кто-то пустился в рассуждения, что оно умное.

  3. 03.09.2025, 22:44
    Гость: Юляша

    Справедливости ради :К вопросу о "бункерном деде"-
    ВВП бодр,безупречно подтянут,умен и с отменной реакцией,вроде бы куда более молодой зелимопсик выглядит куда хуже и старше,как потрепанное носатое чучело,про евро-дуремаров и сказать нечего,сами все и всех видите,это паноптикум :))
    Да и про бункер - некогда ВВП там сидеть,он по всему Миру мотается.

  5. 03.09.2025, 22:18
    Гость: Анна

    Не надо было лезть в сувереное государство Украину в 2014г,со своей "демократией",тогда сейчас были бы выборы.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков»
Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав
Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве
Путин заявил о стремлении России и Китая реформировать ООН
Избранное
«НАИВ» отметил 34-летие танцевально-политическими номерами
Андрей Кудин «Я не грущу»
«То ли восхищаться, то ли пожалеть»: восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ
Spank your monkey «О тебе. Ver 2.0» (интернет-сингл)
Армянский майдан: площадные хороводы и «секс по телефону»
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке
Самый интеллигентный рок-музыкант (памяти Сергея Левитина)
Визит патриарха Варфоломея усугубит русофобию на Украине
Искусственный дефицит и талоны - главные достижения «перестройки»
Валерий Мирошников – бывший замруководителя АСВ
Дельфин, 7 марта, Atmosphere
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации