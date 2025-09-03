Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщает РИА Новости. Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября.
Путин традиционно уделит особое внимание развитию региона. Во время посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства покажут интерактивную презентацию по этой теме, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу ДФО.
Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
В старом детском стишке были такие слова "драмкружок,кружок по фото,ну а мне и петь охота,за кружок по рисованию тоже все голосовали.А учиться мне когда-мне учиться некогда."Так и у нашего гаранта-Василича сплошные форумы,строительство газопроводов,а страной заниматься некогда.Хотя ведь это не царское дело.Есть бояре....