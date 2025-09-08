Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества

Власти РФ усиленно лепят из Герасимова героя победителя СВО, великого полководца, приравнивая его к великим российским военноначальникам Суворову и Кутузову. А командир Вагнера Пригожин хотел с ним разобраться и министром обороны Шойгу за все провалы в зоне СВО. Организовав поход на Москву.