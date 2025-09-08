Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова. 

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", - цитирует ТАСС соответствующий указ, подписанный главой государства.

8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

  4. 09.09.2025, 09:59
    Гость: Пилот

    Власти РФ усиленно лепят из Герасимова героя победителя СВО, великого полководца, приравнивая его к великим российским военноначальникам Суворову и Кутузову. А командир Вагнера Пригожин хотел с ним разобраться и министром обороны Шойгу за все провалы в зоне СВО. Организовав поход на Москву.

