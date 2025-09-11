Собянин развенчал самые известные мифы о Москве

15:46 11.09.2025

Вокруг Москвы ходит много разных нехороших мифов, но все они ложные. Об этом в ходе пленарного заседания "Демография 2.0. Перезагрузка" VI Форума социальных инноваций регионов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вокруг Москвы очень много мифов - замечательных, прекрасных, но и не очень хороших. Один из таких мифов, что рождаемость, демография в Москве самая плохая, потому что это большой город, потому что москвичи думают обо всем чем угодно, только не о своей семье, не о рождении детей", - приводит слова Собянина ТАСС.

В качестве опровержения мэр подчеркнул, что в городе в последние годы создается мощная система по поддержке матерей, в том числе Центры женского здоровья и консультации. Кроме того, он отметил, что за последние восемь лет в Москве темпы снижения рождаемости в два раза меньше, чем по России.

В ходе пленарного заседания мэр поделился еще несколькими мифами о городе. "Во-вторых, что москвичи работают меньше всех. <...> И третий миф это то, что экология в больших городах плохая, с каждым годом все хуже и хуже", - добавил Собянин.

По его словам, власти города наблюдают за реальными проблемами города, а не за мифами, и стараются их решить.