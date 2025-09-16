Медведев: на выборах в 2025 году победили 830 участников СВО от ЕР

На выборах в 2025 году победили 830 участников СВО, выдвинувших свою кандидатуру от ЕР, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.

"Единая Россия", напомню, впервые откликнулась, и самая первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Эту миссию мы выполняем, я напомню, что в 24-м году депутатами от партии стали 304 участника СВО. А в этому году от нашей партии победили уже 830 человек. Это, безусловно, герои. Это хороший результат", - приводит слова Медведева РИА Новости.

В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2025, 21:18
    Гость: Однако,

    уважая ветеранов и доблестных воинов СВО, вижу кое-что из прошлого (лет 90-100 назад)!

    Тогда тоже - на заре советской власти - герои и доблестные воины гражданской войны избирались и назначались в органы власти тогдашней Советской России (а потом - СССР).

    Многие из них сделали много хорошего для нашей страны! Многие! Но не все! Также, далеко не у всех их дети и внуки продолжили их великолепные дела... (Аркадий Гайдар - ... - Егор Гайдар - ярчайший пример!)

Выбор читателей
Number 10, CC BY 2.0"/>
«Коалиция» поделила Украину: Франции — недра, Британии — логистика, Румынии — порты
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
87% детей мигрантов не зачислили в российские школы
© KM.RU
За чей счет банкет, товарищи? Оказывается — за наш, через квитанции ЖКХ
НАТО начало операцию «Восточный страж»
Избранное
Fetal Decay «Born To Suck. Demo 2020» (CD+медиатор, нашивка, магнит и наклейка)
Вадим Степанцов и Masta Dont «Квартирники у Перца. Том 15» (2CD)
Гриндерс «Провокатор» (интернет-сингл)
Тыква для красоты
ПсиХХХо «Сгорели корабли» (интернет-релиз)
Ловля зимнего окуня
«Кирпичи» вернули поклонников в их 2002-й
Илья Черт описал нынешнее состояние «Пилота» фразой Земфиры
Дайвинг: погружение в загадочный подводный мир
«Ключевая», 16 ноября, «16 Тонн»
Перегородки в квартире - какие варианты есть?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации