Медведев: на выборах в 2025 году победили 830 участников СВО от ЕР
На выборах в 2025 году победили 830 участников СВО, выдвинувших свою кандидатуру от ЕР, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.
"Единая Россия", напомню, впервые откликнулась, и самая первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Эту миссию мы выполняем, я напомню, что в 24-м году депутатами от партии стали 304 участника СВО. А в этому году от нашей партии победили уже 830 человек. Это, безусловно, герои. Это хороший результат", - приводит слова Медведева РИА Новости.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уважая ветеранов и доблестных воинов СВО, вижу кое-что из прошлого (лет 90-100 назад)!
Тогда тоже - на заре советской власти - герои и доблестные воины гражданской войны избирались и назначались в органы власти тогдашней Советской России (а потом - СССР).
Многие из них сделали много хорошего для нашей страны! Многие! Но не все! Также, далеко не у всех их дети и внуки продолжили их великолепные дела... (Аркадий Гайдар - ... - Егор Гайдар - ярчайший пример!)
Пристроились к кормушке