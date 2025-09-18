Патриарх Кирилл сравнил православные храмы с «духовными бензоколонками»

Храмы представляют собой «духовные бензоколонки», где люди могут получить «божественную энергию». Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Астане, где он освятил храм преподобного Сергия Радонежского.

«Вот — это та самая „духовная бензоколонка“, где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути», — приводит слова патриарха RTVI.

Он добавил, что таким местом храм становится после проведения церемонии освящения, и отметил, что такие места должны «наполняться людьми». Патриарх обратил внимание на то, что посетитель храма «уходит от суеты мира» и перед ним открывается возможность сосредоточиться «на самом главном — на смысле своей жизни».

Такой человек может поставить перед собой «правильные» цели и задачи и укрепить себя на жизненном пути, а также помолиться о родных и близких, чтобы те получили силы от «благодати Божьей», сказал он.

«Другими словами, как необходимо, чтобы автомобиль, желая двигаться, должен получить горючее на бензоколонке — так же и человек», — пояснил патриарх.

По его словам, для этого людям необходимо возобновлять как свои физические, так и духовные силы, а также искать выход из кризисных периодов, когда «когда все путается в голове — хорошее с плохим».

В такие моменты, отметил патриарх, могут быть утрачены жизненные ориентиры, что приводит человеческую душу в «самое опасное состояние», когда ему становится нужна помощь Господа, чтобы пройти выпавшие испытания и не допускать их впредь.

По его словам, человек развивается и становится лучше, «когда он двигается». А для того, чтобы движение приносило не только материальную пользу, но и несло «подлинно спасительный» характер, добавил патриарх, необходимо, чтобы вектор развития личности предполагал движение вперед и вверх.

Понимание же задач, стоящих перед человеком и определяющих вектор развития его жизни, и составляет «подлинный смысл» жизни, пояснил патриарх.

«Для того, чтобы люди не забывали об этом подлинном смысле и подлинных задачах, мы и строим храмы», — заявил он.

Сам храм преподобного Сергия Радонежского, где выступал патриарх, входит в состав духовно-просветительского центра Казахстанского митрополичьего округа, занимающего территорию в 4,5 гектара.

Комментарии читателей

  1. 19.09.2025, 09:14
    Гость: У атеистов и язычников - "левые" бензоколонки

    Уходят от налогов лихоимцы, панимаишььььь.....

  3. 19.09.2025, 08:32
    Гость: вф

    ...а как быть с тем, что храмы появились раньше бензоколонок и чем они были в те времена...

  5. 19.09.2025, 06:39
    Гость: Путник

    Мягко говоря, неудачное сравнение. Всё-таки храм это лечебница души, а не вонючая торговая точка. не пожрать и опростаться ь по пути туда люди идут, а исцелиться. Ну, да Бог ему судья.

