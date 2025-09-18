Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела Удальцова

23:06 18.09.2025

2-й Западный окружной военный суд 18 сентября объявил бессрочный перерыв в процессе по уголовному делу против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщает РБК.

Соответствующее решение судья Сергей Бровко обосновал необходимостью получения информации из Центрального окружного военного суда, где рассматривается «дело уфимских активистов».

Группу студентов и аспирантов из Башкирии Дмитрия Чувилина, Алексея Дмитриева, Юрия Ефимова, Павла Матисова и Рината Буркеева обвиняют в создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК), подготовке к насильственному захвату или удержанию власти (ст. 278 УК) и приготовлении к хищению оружия (ст. 226 УК). В 2022 году были арестованы несколько фигурантов, среди которых Тимур Салихов, Руслан Рахматуллин и Айдар Валитов. В числе обвиняемых оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин.

По поручению следствия экспертизу по делу провел историк Эмиль Рахимов из Уфимского университета науки и технологий. В своем заключении он написал, что ленинская трактовка революции, на которую ссылались обвиняемые, содержит признаки экстремизма, так как фактически трактуется как призыв к насильственному свержению власти. Опираясь на примеры разгона Учредительного собрания в 1918 году и политики террора в отношении «эксплуататорских классов», эксперт пришел к выводу, что фигуранты дела пропагандировали повторение подобных действий.

После ареста студентов Сергей Удальцов опубликовал текст, в котором критиковал действия властей, называл их провокацией, а обвинения в адрес марксистов — чудовищными. Материалы были опубликованы в телеграм-канале Удальцова и на сайте «Свободная пресса» в мае 2023 года, за что он получил гонорар 5750 руб. Вскоре после этого против лидера «Левого фронта» возбудили уголовное дело, следствие расценило его высказывания как «оправдание терроризма».

Хотя процесс в Центральном окружном военном суде еще находится на стадии судебного следствия, судья Сергей Бровко решил приостановить рассмотрение дела Удальцова на неопределенный срок. Адвокат Удальцова Дмитрий Репкин заявил РБК, что такое решение нарушает принцип своевременности рассмотрения уголовного дела.

Репкин полагает, что 2-й Западный окружной военный суд «создает условия для бессрочного содержания» Сергея Удальцова под стражей. На заседании 18 сентября политику, который уже более 20 месяцев находится в СИЗО, продлили арест до 23 декабря.

Сколько продлится рассмотрение дела «уфимских студентов» и когда им будет вынесен приговор — не известно, отмечает адвокат. При этом решение суда вступит в законную силу только после определения апелляционной инстанции. Кроме того, по мнению Репкина, дело студентов из Башкирии «никак не находится в причинной и процессуальной связи с действиями Удальцова».

Адвокат Сергея Удальцова указывает, что в последние полгода не проводится судебное следствие. Более того, заключения четырех прошедших по делу лингвистических экспертиз, по мнению защиты, доказывают невиновность Удальцова и отсутствие в его действиях инкриминируемого ему состава преступления.

«Защита Сергея Удальцова находится в процессуальном изумлении от сегодняшнего удивительного решения суда по объявлению бессрочного перерыва до получения информации от Центрального окружного военного суда относительно ситуации по другому уголовному делу», — заключил адвокат.

Удальцов был арестован в январе 2024 года. По версии следствия, он «систематически публиковал материалы в поддержку» участников уфимского марксистского кружка. Удальцов настаивает на своей невиновности.