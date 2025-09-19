Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. 

По его словам мэра, справедливость является главным принципом в системе налогообложения. Он считает, что одинаковые условия по выдаче ОМС для занятых и безработных создают не только социальную, но и политическую проблему.

«Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», — приводит слова Собянина Lenta.ru.

Он уточнил, что речь идет не о пенсионерах, инвалидах, учащихся или многодетных матерях.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.09.2025, 15:29
    Гость: Имрек

    Ну так капитализм. У империалистов ребёнок с 3 до 12 платит ~$62-66, а с 12 ~$76 в приличном зоопарке. И насчёт реформ ОМС абсолютно правильная политика.

  3. 19.09.2025, 15:02
    Гость: Анна

    Да кому нужна ваша американская конституция? Никто эту Конституцию не соблюдает.В конституции много чего написано.Толку ноль от вашей Конституции.Унас не Америка дядя.

  4. 19.09.2025, 15:01
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    По поводу отношения лицемерного феодально-олигархического режима ,к тем кто работает .
    .
    В Твери предприятие, которое занимается производством композитных материалов и стеклопластика задерживала 18 работникам зарплату почти год,и накопило долг в 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

    Оказалось, что с октября 2024 года по август 2025 года в организации систематически задерживали зарплаты 18 сотрудникам. Задолженность перед ними превысила 3,3 миллиона рублей.
    .
    Где в какой стране ,можно не платить рабочим почти год,и чтоб за это преступление работодателю ,ничего небыло,я тебя спрашиваю Собянин.

Все комментарии (28)
