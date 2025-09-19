09:53 19.09.2025

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян.

По его словам мэра, справедливость является главным принципом в системе налогообложения. Он считает, что одинаковые условия по выдаче ОМС для занятых и безработных создают не только социальную, но и политическую проблему.

«Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», — приводит слова Собянина Lenta.ru.

Он уточнил, что речь идет не о пенсионерах, инвалидах, учащихся или многодетных матерях.