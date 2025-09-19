Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян.
По его словам мэра, справедливость является главным принципом в системе налогообложения. Он считает, что одинаковые условия по выдаче ОМС для занятых и безработных создают не только социальную, но и политическую проблему.
«Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», — приводит слова Собянина Lenta.ru.
Он уточнил, что речь идет не о пенсионерах, инвалидах, учащихся или многодетных матерях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну так капитализм. У империалистов ребёнок с 3 до 12 платит ~$62-66, а с 12 ~$76 в приличном зоопарке. И насчёт реформ ОМС абсолютно правильная политика.
У них даже свой профсоюз был.
Да кому нужна ваша американская конституция? Никто эту Конституцию не соблюдает.В конституции много чего написано.Толку ноль от вашей Конституции.Унас не Америка дядя.
По поводу отношения лицемерного феодально-олигархического режима ,к тем кто работает .
В Твери предприятие, которое занимается производством композитных материалов и стеклопластика задерживала 18 работникам зарплату почти год,и накопило долг в 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
Оказалось, что с октября 2024 года по август 2025 года в организации систематически задерживали зарплаты 18 сотрудникам. Задолженность перед ними превысила 3,3 миллиона рублей.
Где в какой стране ,можно не платить рабочим почти год,и чтоб за это преступление работодателю ,ничего небыло,я тебя спрашиваю Собянин.
Первый- пасечник, второй-плиточник. А следующий кто?