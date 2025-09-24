Песков ответил на слова Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром»

Стоп-кадр из видеотрансляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром».

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. [Президент Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал Песков в эфире Радио РБК.

Представитель Кремля отметил, что несмотря на «определенные точки напряжения», связанные с большим количеством ограничений и санкций, Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. «Давайте не забывать, что мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой макроэкономической ситуации. В мире исчезла возможность экономического анализа. Если бы я был экономическим аналитиком, я бы искал себе другую работу, потому что предсказывать невозможно», — добавил он.

Накануне, 23 сентября, Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал участие России в конфликте на Украине «бесцельным». Он также указал, что экономика России находится в «ужасном состоянии». «У Путина и России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего», — сказал Трамп.

  24.09.2025, 14:27
    Гость: Ну,

    с медведем в капкане обходятся по другому. А тут только повизгивания и попискивания. Да ещё типа остроумные сравнения. Не более.

  24.09.2025, 14:19
    Гость: Художественный свист

    Довели страну до коматозного состояния и главное на ровном месте, словно специально.

