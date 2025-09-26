ЦИК планирует доставлять бюллетени в труднодоступные районы с помощью БПЛА
Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой итоги единого дня голосования, сообщают "Известия".
По ее словам, избирательная кампания прошла достаточно спокойно. Памфилова отметила, что ЦИК научился проводить выборы в сложных условиях, поэтому не ищет поводов для их отложения.
"Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности", — сказала председатель ЦИК.
Элла Памфилова также рассказала президенту, что в будущем для организации выборов в труднодоступных регионах России могут применяться беспилотные летательные аппараты и катера.
По ее словам, в стране насчитывается 36 регионов, имеющих статус труднодоступных, где доставка бюллетеней и документации сопряжена с большими трудностями и высокими затратами: один голос там обходится примерно в 400 раз дороже, чем в среднем по России.
"И сейчас работаем параллельно в двух направлениях, прошло несколько пилотных проектов у нас – у вас уже есть фотографии: с помощью БПЛА, беспилотных катеров доставлять бюллетени, документацию", – приводят слова Памфиловой "Вести".
Путин, в свою очередь, поблагодарил Центральную избирательную комиссию за проведение выборов в непростой обстановке.
"Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", — отметил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
выборов не спрятаться не скрыться...
само собой.
а паспорта российские в бантустаны тоже на бпла ??
или вертолётная раздача ??
чтобы поражение превратить в победу нужны люди для точного подсчета. Иначе публично может превратиться в 146 пррОцентов.
Развозить дронами бумажки и тратить на это сотни миллионов бюджетных денег это они могут. А пенсии развозить дронами не могут. Помнится, года четыре назад "почта России" пыталась использовать дрон за ШЕСТЬ миллионов рублей для развоза посылок. После того как он разбился, они забыли об этой идее.