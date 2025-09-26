ЦИК планирует доставлять бюллетени в труднодоступные районы с помощью БПЛА

10:59 26.09.2025

Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой итоги единого дня голосования, сообщают "Известия".

По ее словам, избирательная кампания прошла достаточно спокойно. Памфилова отметила, что ЦИК научился проводить выборы в сложных условиях, поэтому не ищет поводов для их отложения.

"Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности", — сказала председатель ЦИК.

Элла Памфилова также рассказала президенту, что в будущем для организации выборов в труднодоступных регионах России могут применяться беспилотные летательные аппараты и катера.

По ее словам, в стране насчитывается 36 регионов, имеющих статус труднодоступных, где доставка бюллетеней и документации сопряжена с большими трудностями и высокими затратами: один голос там обходится примерно в 400 раз дороже, чем в среднем по России.

"И сейчас работаем параллельно в двух направлениях, прошло несколько пилотных проектов у нас – у вас уже есть фотографии: с помощью БПЛА, беспилотных катеров доставлять бюллетени, документацию", – приводят слова Памфиловой "Вести".

Путин, в свою очередь, поблагодарил Центральную избирательную комиссию за проведение выборов в непростой обстановке.

"Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", — отметил Путин.