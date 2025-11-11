СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18

19:20 11.11.2025

На вооружение сотрудников прокуратуры и Следственного комитета (СКР) планируют принять австрийский автоматический пистолет Glock 18.

Импортный пистолет получат для личной защиты прокуроры, следователи и руководители следственных органов. Выбор в пользу Glock 18 объясняется баллистическими качествами пистолета, его портативностью, безопасностью при постоянном ношении, высокой скорострельностью и надежностью. «Данная модель боевого ручного стрелкового оружия положительно зарекомендовала себя в качестве средств личной защиты, отличается надежностью функционирования и легкостью в освоении личным составом»,— цитирует проект соответствующего постановления «Коммерсант».

Пистолеты моделей Glock производятся австрийской фирмой Glock GmbH. Из-за санкционных ограничений приобрести их можно только через параллельный импорт, что существенно увеличивает стоимость оружия.

Glock 18 обладает функцией автоматического огня. Базовый магазин пистолета рассчитан на 17 патронов. Его дальность прицельной стрельбы в одиночном режиме составляет 50 м. Оружие предназначено для спецподразделений армии и полиции.

В большинстве силовых российских ведомств стандартным табельным оружием является пистолет Макарова (ПМ), принятый на вооружение еще в 1951 году, а также пистолет Ярыгина (ПЯ), который используется правоохранительными органами с 2008 года. Наиболее современные и модернизированные варианты отечественного короткоствольного оружия — это модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Они с 2021 года поставляются в органы МВД и Росгвардии.