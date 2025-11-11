СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18
На вооружение сотрудников прокуратуры и Следственного комитета (СКР) планируют принять австрийский автоматический пистолет Glock 18.
Импортный пистолет получат для личной защиты прокуроры, следователи и руководители следственных органов. Выбор в пользу Glock 18 объясняется баллистическими качествами пистолета, его портативностью, безопасностью при постоянном ношении, высокой скорострельностью и надежностью. «Данная модель боевого ручного стрелкового оружия положительно зарекомендовала себя в качестве средств личной защиты, отличается надежностью функционирования и легкостью в освоении личным составом»,— цитирует проект соответствующего постановления «Коммерсант».
Пистолеты моделей Glock производятся австрийской фирмой Glock GmbH. Из-за санкционных ограничений приобрести их можно только через параллельный импорт, что существенно увеличивает стоимость оружия.
Glock 18 обладает функцией автоматического огня. Базовый магазин пистолета рассчитан на 17 патронов. Его дальность прицельной стрельбы в одиночном режиме составляет 50 м. Оружие предназначено для спецподразделений армии и полиции.
В большинстве силовых российских ведомств стандартным табельным оружием является пистолет Макарова (ПМ), принятый на вооружение еще в 1951 году, а также пистолет Ярыгина (ПЯ), который используется правоохранительными органами с 2008 года. Наиболее современные и модернизированные варианты отечественного короткоствольного оружия — это модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Они с 2021 года поставляются в органы МВД и Росгвардии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У сына такой. Стрелял я из него - ни разу не попал. Я лучше умею из дробовика. Охотничий билет я получил когда мне стукнуло 16 лет в Волгограде.
Когда то ещё в Волгограде ходили с другом на вальдшнепов и куропаток (пока их не потравили колхозники ядами).
…
В 2003 меня двое сотрудников Siemens хотели потешить и пригласили на стенд стрелять по тарелкам.
Считали они себя опытными. Стреляли 3-4 из 10. Причём стреляли «по европейски» - приложили ружьё к плечу, прицелились в землю и только потом дали приказ «дай».
Тарелки метали 6-7 машин из под земли под тротуаром в 5-6 метрах перед местом откуда стрелялось.
…
Я подошёл к тренеру и попросил его чтобы я мог ходить туда сюда с ружьём (с прикладом у бедра) по этому тротуару а он бы выпускал «тарелочки» хаотично из разных метательных машин так, чтобы для меня это было неожиданностью.
Он спросил почему так хочу. Я ответил, что так привык в СССР - вальдшнепы вылетали неожиданно из-под ног и летели в разных направлениях. Я потом быстро вскидывал ружьё и стрелял на упреждение (эти двое не стреляли на упреждение). Был привыкший прицеливаться в моменте вскидки автоматически.
Он согласился и я стрелял 8-9 из 10.
Эти два мужика попросили тренера, чтобы и они попробовали.
Он их сравнял с землёй когда сказал о мне, что этот парень так стрелял много раз а вас двоих я не повезу в больницу со сломанной ключицей.
…
Я выстрелил 100-250 патронов и домой пришёл с опух шей щекой и огромным синяком на плече, но счастливый.
Похоже на 100% утку.
будет, надо АК.
Кто-то из этих кабинетных деятелей вообще хоть РАЗ стрелял ???Может им еще позолоченные Кольты выдать ?Зачем тратить кучу денег на дорогой импорт.На складах лежат миллионы Макаровых.А могли бы и вовсе сделать дешевый одноразовый однозарядный типа американского "Либератора" 1942 года,полтора доллара стОил.
Еще более достаточно даже травматов-пугачей.
В кого они там стрелять собрались,смех один...разве спьяну на охоте ?