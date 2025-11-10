США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
Шестого ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме лидеров среднеазиатских стран – президентов Казахстана (Касым-Жомарта Токаева), Киргизии (Садыра Жапарова), Узбекистана (Шавката Мирзиеева), Таджикистана (Эмомали Рахмона) и Туркменистана (Сердара Бердымухаммедова). Это была встреча в рамках существующего уже 10 лет формата C5+1 – то есть Средняя Азия плюс Соединенные Штаты, однако в предыдущие годы среднеазиатские представители встречались в основном с госсекретарем США или даже его заместителем. И Трамп сейчас своеобразно извинился за такое игнорирование среднеазиатской пятерки.
«Это сердце Евразии, регион с колоссальным потенциалом. Это часть мира когда-то была частью древнего Шелкового пути. Великая история! К сожалению, предыдущие президенты США полностью игнорировали его, кстати, очень богатый регион, но мы исправляем эту ошибку», – заявил американский лидер.
Сейчас же игнорирования не было и в помине. На встрече со среднеазиатскими лидерами присутствовал не только Трамп, но и вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь Марко Рубио.
И действительно, Средняя Азия является важным пространством на мировой шахматной доске. Через нее идут сухопутные торговые коридоры, которые связывают Китай с Европой. Через нее создаются коридоры, которые должны связать Россию и отчасти Китай с Индийским океаном. Из нее КНР получает значительную часть своих энергоносителей. Средняя Азия имеет и значительный потенциал нестабильности, серьезную угрозу для России и Китая.
Именно поэтому Вашингтон намерен конкурировать с российским и китайским влиянием в Средней Азии. Именно поэтому ряд российских и зарубежных СМИ писали о том, что на этом саммите Штаты будут склонять среднеазиатских лидеров к геополитическим авантюрам. Однако ничего этого не произошло.
Отчасти потому, что у данных лидеров уже давно сформировался мощный инстинкт самосохранения. Они знают, что они зажаты между Китаем, Россией и Ираном – а значит, и о том, любые попытки играть против интересов этих трех стран в пользу далекого и ненадежного Вашингтона может дорого им стоить. Одно дело заниматься многовекторной дипломатией (которой они и занимаются долгие годы, пытаясь сбалансировать китайское влияние американским), а другое – занимать сторону Вашингтона в региональных спорах.
Сами же встречи «5+1», а также двусторонние контакты с Соединенными Штатами они использовали лишь для того, чтобы повысить свой политический вес и найти у американцев деньги на какие-то гуманитарные проекты. Вероятно, они рассчитывали, что эта схема сработает и на этот раз – поэтому славословили американского президента.
«Вы – великий государственный лидер, посланный небесами для того, чтобы вернуть в политику США здравый смысл и традиции, которые мы все ценим. Причем как политику внутреннюю, так и внешнюю. За это миллионы людей вам благодарны», – заявил Токаев.
«В Узбекистане вас называют «президентом мира» – вы завершили восемь войн, и я верю, что именно вы сможете остановить войну между Россией и Украиной», – менее помпезно, но все равно льстиво высказался Шавкат Мирзиеев.
Однако никаких бонусов за это лидеры Средней Азии не получили. Вместо того, чтобы получать деньги, они за сам факт приема в Вашингтоне вынуждены были их заплатить.
В частности, Ташкент обещал дать Вашингтону колоссальную сумму. «В течение следующих трех лет Узбекистан … инвестирует почти 35 млрд долларов в ключевые американские отрасли, включая важнейшие полезные ископаемые, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие. А в течение следующих десяти лет – больше чем на 100 млрд долларов», – заявил Трамп. Для понимания: 35 млрд долларов – это весь государственный бюджет Узбекистана.
Заявление Астаны о заключении сделок с американскими компаниями на сумму 17 млрд долларов тоже вызывает вопросы. Фактически Казахстану навязана серия соглашений по закупке в США различных товаров и услуг.
Таким образом, Трамп теперь и в Средней Азии продвигает свою модель внешней политики, включающий требование от региональных властей льготных условий инвестиций, захват интересных месторождений, а также максимально быстрый вывод капиталов и ресурсов с минимальной локализацией внутри экономики. Так же, как это он делает, например, с Украиной.
Также Вашингтон рассматривает регион как поставщика полезных ископаемых. Прежде всего урана и редкоземов.
«В Таджикистане действуют более 70 компаний с участием американского капитала. Отмечая ход и результаты двустороннего сотрудничества в сфере промышленности Таджикистана, включая добычу и переработку полезных ископаемых, особенно редких, было признано полезным расширение таких связей», – рассказывает администрация президента Таджикистана об итогах переговоров.
Ну и, наконец, свое получили и американские авиастроители. Национальные авиаперевозчики Казахстана, Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о покупке самолетов Boeing – 15, 22 и 14 соответственно.
Теоретически лидеры стран Средней Азии, которых развели на многомиллиардные контракты, могли бы пойти по европейскому пути. То есть ничего Трампу не платить и ждать, пока он уйдет, а на его место не придет «классический» президент, который будет снова оплачивать их многовекторность и публичную лояльность.
Однако внутриполитические тенденции в США показывают, что такого счастья они могут и не дождаться. У власти в Вашингтоне будет либо изоляционист-трампист, либо радикальный леволиберал, который будет давить на Среднюю Азию из-за нарушений там прав человека. И возможно, поставка редкоземельных металлов и покупка «Боингов» – еще не самый худший вариант общения с Соединенными Штатами.
"В 90е иврейская пресса всем рассказывала сказки про "ненужную обузу" в лице средней азии,"
Вот здесь врать не надо, ибо факты говорят совсем о другом. 12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР принимается
Декларация о государтдвенном суверенитете РФСФР, где первым пунктом стоит: "Приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР;", что означает, что РСФСР провозгласила себя вопреки действующей Конституции СССР, независимым государтвом. Высшее должностное лицо РСФСР - Председатель Верховного Совета РСФСР - был РУССКИЙ Б.Ельцин, который был главным драйвером этой Декларации, аргументами которой были лозунги, выдвинутые именно русскими националистами - "хватит кормить среднеазиатские республики, Кавказ, Украины, Белоруссию". Именно ЭТНИЧЕСКИЕ РУССКИЕ в первую очередь поддержали Б.Ельцина и его команду. Таковы исторические факты.
перестать давать кредиты этим странам.
Мы видим интересную картину в последние 20 лет примерно. ВСЯ Ср.Азия всячески дистанцируется от РФ и Москвы, например Казахстан, ПЕРВЫЙ в мире кто ввёл против РФ полный пакет санкций запада и США в 2021г, до того как эта сделали ЕС! И их никто не просил об этом. Личная Инициатива Токаева, столь обласканного и не раз Москвой. Можно вспомнить база США в Таджикистане, которую там открыли без вообще консультаций с Москвой. И месяца не прошло как Патриций съездил в Бишкек на подписание нового договора по накачке РФ таджикскими инородцами, и выплаты Таджикистану денег на изучение русского языка в школах и подготовки будущих "новых граждан РФ". Это уже открыто назвали программой замещения русского народа на азиатов.
При дистанцировании от Москвы, эти бывшие сов.республики при любом случае виляют хвостом пред США и ЕС и выражают всяческую готовность к любому сотрудничеству. Но и от РФ намерены получать всё возможное для себя тоже, при этом по сути поплёвывая на РФ. Не думаю, что Китаю тоже понравится предложение Токаева инвестировать в США. Трамп объявил о новых 100% пошлинах Китаю, на что там ответили, что вышвырнут США из Юго-восточной Азии. А Трамп строит планы по сокращению госдолга США за счёт всех стран мира. Доля РФ тоже озвучена- не менее шести триллионов баксов за ближайшие 25 лет. Это примерно столько же, сколько "наши" лже либералы загнали в США с момента восхождения Патриция на Трон. А у нас начали повышать налоги, тарифы и цены, запустили выполнение плана Трампа?
Считай сколько хочешь. А потом ответь на вопрос, почему мы им эти кредиты даем, а они все равно нос воротят? Даже лучше такой вопрос - зачем мы им их даем, если они все равно нос воротят?
Ай какие плохие эти мэриканцы, одного не пойму, почему с ними хотят дружить, а с нами нет. Загадка не разрешимая для ура патриотов