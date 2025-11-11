ФСБ сорвала операцию украинской и британской разведок по угону МиГ-31

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении попытки украинской и британской разведок угнать российский истребитель МиГ-31, оснащённый гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По данным ведомства, операция готовилась с целью провокации против НАТО.

Как утверждает ФСБ, украинская военная разведка пыталась завербовать российских лётчиков, предлагая им до трёх миллионов долларов за угон самолёта и последующую передачу его иностранной стороне. Среди обещаний, по версии службы, фигурировало также предоставление гражданства одной из западных стран.

После захвата истребителя планировалось направить его в район румынского города Констанца, где расположена крупнейшая в Юго-Восточной Европе авиабаза НАТО имени Михаила Когэлничану. По расчётам организаторов, самолёт мог быть уничтожен средствами противовоздушной обороны альянса, что позволило бы выдать инцидент за агрессию России.

Ведомство отметило, что в подготовке операции участвовали также представители британской разведки.

По сведениям спецслужбы, операция разрабатывалась с осени 2024 года. «Принятыми мерами планы иностранных разведок по организации масштабной провокации сорваны», — заявили в ФСБ.

Авиабаза Когэлничану, о которой идёт речь, активно расширяется: к 2040 году она должна стать крупнейшей военной инфраструктурой НАТО в Европе, рассчитанной на размещение до 10 тысяч военнослужащих. Стоимость проекта оценивается в €2,5 млрд.

В ФСБ РФ также сообщили, что в ответ на данную провокацию с 9 на 10 ноября с.г. ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражён Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области, где дислоцированы истребители F-16.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2025, 15:51
    Гость: stalker

    Гыгыгыгы ? Это все что ты сказать можешь ? Не очень большой у тебя словарный запас.

  3. 11.11.2025, 15:34
    Гость: ,.

    "По расчётам организаторов, самолёт мог быть уничтожен средствами противовоздушной обороны альянса, что позволило бы выдать инцидент за агрессию России."
    ---
    То есть, украинцы угоняют МиГ-31.
    Затем пресса раздувает это проишествие на весь мир.
    После этого, вдруг, неожиданно, какой-то МиГ-31 "сбивается над территорией НАТО".
    И все хавают это как попытку РФ спровоцировать НАТО.
    Мда-а, сказочка, КГБ была намного изобретательней.

  4. 11.11.2025, 15:26
    Гость: ,.

    "(это не я сказал ,а Бог)"
    ---
    Наполеон подтвердил и вся палата номер шесть с этим согласна.

  5. 11.11.2025, 15:22
    Гость: Зануда

    Чукча бы сказал: "Сложная, однако, схема. Полздания на Лубянке сценарию сочиняло, да и без ляндреса-семёнова с бесогоном, поди, не обошлося"

Все комментарии (45)
