ФСБ сорвала операцию украинской и британской разведок по угону МиГ-31
Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении попытки украинской и британской разведок угнать российский истребитель МиГ-31, оснащённый гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По данным ведомства, операция готовилась с целью провокации против НАТО.
Как утверждает ФСБ, украинская военная разведка пыталась завербовать российских лётчиков, предлагая им до трёх миллионов долларов за угон самолёта и последующую передачу его иностранной стороне. Среди обещаний, по версии службы, фигурировало также предоставление гражданства одной из западных стран.
После захвата истребителя планировалось направить его в район румынского города Констанца, где расположена крупнейшая в Юго-Восточной Европе авиабаза НАТО имени Михаила Когэлничану. По расчётам организаторов, самолёт мог быть уничтожен средствами противовоздушной обороны альянса, что позволило бы выдать инцидент за агрессию России.
Ведомство отметило, что в подготовке операции участвовали также представители британской разведки.
По сведениям спецслужбы, операция разрабатывалась с осени 2024 года. «Принятыми мерами планы иностранных разведок по организации масштабной провокации сорваны», — заявили в ФСБ.
Авиабаза Когэлничану, о которой идёт речь, активно расширяется: к 2040 году она должна стать крупнейшей военной инфраструктурой НАТО в Европе, рассчитанной на размещение до 10 тысяч военнослужащих. Стоимость проекта оценивается в €2,5 млрд.
В ФСБ РФ также сообщили, что в ответ на данную провокацию с 9 на 10 ноября с.г. ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражён Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области, где дислоцированы истребители F-16.
