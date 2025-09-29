В Ленобласти нашли предполагаемых распространителей суррогатного алкоголя
Полицейские Ленинградской области обнаружили коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя отравившимся петербуржцам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор Тосненского района региона. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.
«В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия», – заявила Волк.
Специалистам предстоит выяснить, откуда владельцы организации получали алкоголь и круг причастных к этому лиц.
Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось, пишет Газета.RU.
После отравления возбудили уголовное дело, в рамках мероприятий задержали 14 человек, из них троих уже арестовали на два месяца.
Какой то Юрий Шелфнер создал группу "Столи" в Люксембурге, недавно поменял название "Столичная" на "Столи" и выпускает эту вадяру в Латвии и в Словакии - $25(1.5л). И на этикетке написано что делают её с 1938 года. И со страху дописанно "сделано не в России" ....наверное подставной чел для обхода санкций
метиловый спирт продается только цистернами. Значит, в канистры его разливает кто-то с химического производства, куда поступает цистерна
В Калифорнии 0.75л "Столичная" стоит $17.5 + налог 7.5%... $20 (1600р), и родом из Эстонии!
Монголия.дутифри .литр качественной водки 67 градусов пр-ва Финляндия на рубли 400 всего..брал за доллары,по курсу 75
Этот немного другое. Акцизы должны бы, привести к увеличению самогоноварения.
Продаются же самогонные аппараты. Гнать можно. Сырья много. А не было бы, можно и сахар использовать.