В Ленобласти нашли предполагаемых распространителей суррогатного алкоголя

Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин

Полицейские Ленинградской области обнаружили коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя отравившимся петербуржцам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор Тосненского района региона. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.

«В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия», – заявила Волк.

Специалистам предстоит выяснить, откуда владельцы организации получали алкоголь и круг причастных к этому лиц.


Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось, пишет Газета.RU.

После отравления возбудили уголовное дело, в рамках мероприятий задержали 14 человек, из них троих уже арестовали на два месяца.

  1. 29.09.2025, 14:22
    Гость: Уточнение:

    Какой то Юрий Шелфнер создал группу "Столи" в Люксембурге, недавно поменял название "Столичная" на "Столи" и выпускает эту вадяру в Латвии и в Словакии - $25(1.5л). И на этикетке написано что делают её с 1938 года. И со страху дописанно "сделано не в России" ....наверное подставной чел для обхода санкций

  2. 29.09.2025, 13:58
    Гость: Для сведения:

    метиловый спирт продается только цистернами. Значит, в канистры его разливает кто-то с химического производства, куда поступает цистерна

  4. 29.09.2025, 13:35
    Гость: Н-ст

    Монголия.дутифри .литр качественной водки 67 градусов пр-ва Финляндия на рубли 400 всего..брал за доллары,по курсу 75

  5. 29.09.2025, 12:25
    Гость: Да

    Этот немного другое. Акцизы должны бы, привести к увеличению самогоноварения.

    Продаются же самогонные аппараты. Гнать можно. Сырья много. А не было бы, можно и сахар использовать.

