В Ленобласти нашли предполагаемых распространителей суррогатного алкоголя

10:44 29.09.2025

Полицейские Ленинградской области обнаружили коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя отравившимся петербуржцам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор Тосненского района региона. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.

«В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия», – заявила Волк.

Специалистам предстоит выяснить, откуда владельцы организации получали алкоголь и круг причастных к этому лиц.



Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось, пишет Газета.RU.

После отравления возбудили уголовное дело, в рамках мероприятий задержали 14 человек, из них троих уже арестовали на два месяца.