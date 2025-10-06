В Кремле ответили на обвинения России в ситуации с дронами в Европе

15:34 6.10.2025

Россия считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран ЕС, связывающих с Москвой необычные полеты беспилотников в различных частях Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся", - приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России, пишет РИА Новости.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, "успокаивая" населения страны, заявил, что дроны могут использоваться для шпионажа или запугивания жителей его страны.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к инцидентам, и высказывал предположение, что они используются европейскими политиками, чтобы отвлечь внимание населения от более насущных проблем.