Алиев поздравил Путина с днем рождения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил главу РФ Владимира Путина с 73-летием, в ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.
«7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев <...> поздравил президента Российской Федерации с днем рождения. <...> В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — цитирует сообщение канцелярии азербайджанского лидера Газета.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.
Песков допустил, что у российского лидера могут быть личные планы, помимо рабочих задач.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин день своего рождения будет в Совете безопасности, видно почуял опасность от того, что возможно Томагавки поступят в ВСУ, его опять обманули. А что с этим делать не знает. Уже тысячи мирных граждан погибли и продолжают гибнуть от ударов дронов с Украины. А с него как с гуся вода, - не может организовать противодействие противнику. Не годится он для роли главнокомандующего. Пока он в этой роли, СВО не закончится.
в кав. пленнице в эпизоде открытия ЗАГСа он один в один похож на тов. саахова (этуша).
К своему дню рождения кремлевский сиделец подарил населюкам повышение оплаты за услуги ЖКХ, повышение НДС до 22% и т.д., т.е. снижение уровня жизни для бедных и нищих, которых в РФ более чем 75% населения. А буржуям подарил возможность еще больше богатеть за счет повышения цен на тарифы ЖКХ, цен на свои дермо/продукты, китайский ширпотреб, медикаменты и на все услуги.
73 года, а до сих пор на большую дорогу выходит, всё никак не остепениться. Это же каким алчным до чужого добра надо быть.
На редкость очаровательный джентльмен,ему б в кино сниматься,без грима