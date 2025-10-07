Алиев поздравил Путина с днем рождения

14:40 7.10.2025

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил главу РФ Владимира Путина с 73-летием, в ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

«7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев <...> поздравил президента Российской Федерации с днем рождения. <...> В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — цитирует сообщение канцелярии азербайджанского лидера Газета.RU.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Песков допустил, что у российского лидера могут быть личные планы, помимо рабочих задач.