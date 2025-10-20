СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении более 500 миллионов рублей у Министерства обороны при выполнении государственного контракта.

В деле фигурируют бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП „Интерарм“» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО «Нэст». Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следствие установило, что в 2022 году между государственным заказчиком и несколькими коммерческими структурами был заключён контракт на поставку оборудования для трубопроводной системы. Контроль за исполнением документа осуществлял Лаптев, а за поставки отвечали Куранов и Даллари.

По версии следствия, в 2023 году участники схемы поставили оборудование, не соответствующее условиям контракта, после чего похитили выделенные средства. В результате ущерб Министерству обороны России превысил 500 миллионов рублей, а обязательства по контракту выполнены не были.

  4. 20.10.2025, 15:43
    Гость: пока за такое расстреливать не начнут

    Я сейчас в Харбине, слушаю местное ТВ. Прикинь, посадили всю верхушку НОА! И тут одно жульё во власти!!!

Все комментарии (10)
