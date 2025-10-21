С 1 ноября в РФ вводится внесудебное взыскание налоговых долгов с граждан

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу поправки в налоговое законодательство, предусматривающие внесудебное взыскание задолженностей по налогам с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Теперь процесс будет проходить поэтапно. Сначала налоговая направит должнику требование об уплате. У гражданина будет 30 дней, чтобы погасить задолженность или подать возражение. В течение этого срока никаких мер воздействия не применяется. Требование считается полученным через шесть дней после его отправки.

Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, он может подать заявление о перерасчёте. В этом случае вопрос будет решаться через суд, а взыскание приостанавливается до вынесения решения.

В случае игнорирования уведомления налоговая вправе временно заблокировать счета гражданина. Если это не приведёт к оплате, служба сможет принять решение о взыскании задолженности во внесудебном порядке — документ направят через Личный кабинет, портал «Госуслуги» или заказным письмом, а также внесут в специальный реестр.

После этого налоговый орган получит право списывать задолженность с банковских счетов и электронных кошельков без обращения в суд. Если средств окажется недостаточно, взысканием остатка займутся судебные приставы — за счёт имущества должника.

ФНС рекомендует гражданам регулярно проверять информацию о налоговых начислениях в «Личном кабинете налогоплательщика» или обращаться в ближайшее отделение налоговой службы либо МФЦ для получения квитанций и своевременной оплаты.

  1. 21.10.2025, 14:47
    Гость: В.И. Ленин

    «Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. Пока оно есть машина для насилия буржуазии над пролетариатом.»

  3. 21.10.2025, 13:57
    Гость: бп-320

    Особенно понравилось, что уведомление СЧИТАЕТСЯ полученным через 6 дней после отправки. Даже если я в глаза его не видел и на руки не получил. Создают очередной геморрой, с которым года через 2 будут бороться. Правда, за это время десятки тысяч невинно пострадают и несколько тысяч помрут на нервной почве. Но это мелочи.

  4. 21.10.2025, 13:50
    Гость: ха

    у вас устаревшие данные, сейчас государство существует исключительно что бы извлекать прибыли из новой нефти.

  5. 21.10.2025, 13:47
    Гость: без суда и следствия

    "Требование считается полученным через шесть дней после его отправки." - очень по государственному. Плевать, получил ты или нет, это теперь не проблемы государства, а твои проблемы, что государство что то куда-то послало и ты сам должен искать куда и что оно послало.
    И потом это образование требует считать его Родиной.

