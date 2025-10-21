С 1 ноября в РФ вводится внесудебное взыскание налоговых долгов с граждан
С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу поправки в налоговое законодательство, предусматривающие внесудебное взыскание задолженностей по налогам с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Теперь процесс будет проходить поэтапно. Сначала налоговая направит должнику требование об уплате. У гражданина будет 30 дней, чтобы погасить задолженность или подать возражение. В течение этого срока никаких мер воздействия не применяется. Требование считается полученным через шесть дней после его отправки.
Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, он может подать заявление о перерасчёте. В этом случае вопрос будет решаться через суд, а взыскание приостанавливается до вынесения решения.
В случае игнорирования уведомления налоговая вправе временно заблокировать счета гражданина. Если это не приведёт к оплате, служба сможет принять решение о взыскании задолженности во внесудебном порядке — документ направят через Личный кабинет, портал «Госуслуги» или заказным письмом, а также внесут в специальный реестр.
После этого налоговый орган получит право списывать задолженность с банковских счетов и электронных кошельков без обращения в суд. Если средств окажется недостаточно, взысканием остатка займутся судебные приставы — за счёт имущества должника.
ФНС рекомендует гражданам регулярно проверять информацию о налоговых начислениях в «Личном кабинете налогоплательщика» или обращаться в ближайшее отделение налоговой службы либо МФЦ для получения квитанций и своевременной оплаты.
«Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. Пока оно есть машина для насилия буржуазии над пролетариатом.»
Не поднимай руку на святое!
Особенно понравилось, что уведомление СЧИТАЕТСЯ полученным через 6 дней после отправки. Даже если я в глаза его не видел и на руки не получил. Создают очередной геморрой, с которым года через 2 будут бороться. Правда, за это время десятки тысяч невинно пострадают и несколько тысяч помрут на нервной почве. Но это мелочи.
у вас устаревшие данные, сейчас государство существует исключительно что бы извлекать прибыли из новой нефти.
"Требование считается полученным через шесть дней после его отправки." - очень по государственному. Плевать, получил ты или нет, это теперь не проблемы государства, а твои проблемы, что государство что то куда-то послало и ты сам должен искать куда и что оно послало.
И потом это образование требует считать его Родиной.