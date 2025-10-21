С 1 ноября в РФ вводится внесудебное взыскание налоговых долгов с граждан

10:10 21.10.2025

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу поправки в налоговое законодательство, предусматривающие внесудебное взыскание задолженностей по налогам с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Теперь процесс будет проходить поэтапно. Сначала налоговая направит должнику требование об уплате. У гражданина будет 30 дней, чтобы погасить задолженность или подать возражение. В течение этого срока никаких мер воздействия не применяется. Требование считается полученным через шесть дней после его отправки.

Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, он может подать заявление о перерасчёте. В этом случае вопрос будет решаться через суд, а взыскание приостанавливается до вынесения решения.

В случае игнорирования уведомления налоговая вправе временно заблокировать счета гражданина. Если это не приведёт к оплате, служба сможет принять решение о взыскании задолженности во внесудебном порядке — документ направят через Личный кабинет, портал «Госуслуги» или заказным письмом, а также внесут в специальный реестр.

После этого налоговый орган получит право списывать задолженность с банковских счетов и электронных кошельков без обращения в суд. Если средств окажется недостаточно, взысканием остатка займутся судебные приставы — за счёт имущества должника.

ФНС рекомендует гражданам регулярно проверять информацию о налоговых начислениях в «Личном кабинете налогоплательщика» или обращаться в ближайшее отделение налоговой службы либо МФЦ для получения квитанций и своевременной оплаты.