Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk

Владимир Путин предупредил США о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk.

"Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", — приводит его слова РИА Новости.

Разговоры о возможности поставок таких ракет Киеву президент назвал попыткой эскалации.

Отвечая на вопрос журналистов об отмене Дональдом Трампом двусторонней встречи, Путин предположил, что тот имел в виду ее перенос. Он добавил, что во время последнего разговора с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала продолжение диалога. У России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу, отметил президент.

Говоря же о новых санкциях США, он назвал их недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.

"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.

