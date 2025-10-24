Пять человек, включая ребёнка, пострадали при атаке дрона в Красногорске
В результате атаки беспилотника на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди них — ребёнок. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Инцидент произошёл около двух часов назад в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. По словам главы региона, дрон врезался в квартиру, расположенную на 14-м этаже здания.
Четверо пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок находится в Центре имени Рошаля, у него диагностированы лёгкие травмы голени и вывих колена.
На месте происшествия работают спасатели, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая помощь и поддержка.
