В России появится новый праздник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства РФ.
Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.
В правительстве напомнили, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.
Таджикские сварщики не пьют
На все существующие профессии для праздников дней в году не хватит.Придется совмещать праздники сразу для нескольких профессий. Типа - день археолога-сапера-проктолога.
Задачей исполнительной власти является исполнение законов, а не их принятие.
Кроме того, похоже, что в мишустяндии полагают, будто рабочих профессий раз-два и обчёлся.
Заглянул в «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». Досчитал до 800, надоело. Их явно больше тысячи. Тогда какого же рожна одних рабочих чествуют, а большинство остальных игнорируют? И так во всём, за что только ни возьмутся грамотеи кремляндии, всё у них наперекосяк.
А, день граненого стакана?
А так-же, уважительно-ТОКАРНОЙ, ФРЕЗЕРНОЙ, СЛЕСАРНОЙ.