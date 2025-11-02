В России появится новый праздник

15:50 2.11.2025

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства РФ.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.

В правительстве напомнили, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.