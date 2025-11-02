В России появится новый праздник

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства РФ.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.

В правительстве напомнили, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2025, 22:36
    Гость: Ага

    На все существующие профессии для праздников дней в году не хватит.Придется совмещать праздники сразу для нескольких профессий. Типа - день археолога-сапера-проктолога.

  3. 02.11.2025, 21:27
    Гость: А никто ничего не перепутал?

    Задачей исполнительной власти является исполнение законов, а не их принятие.
    Кроме того, похоже, что в мишустяндии полагают, будто рабочих профессий раз-два и обчёлся.
    Заглянул в «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». Досчитал до 800, надоело. Их явно больше тысячи. Тогда какого же рожна одних рабочих чествуют, а большинство остальных игнорируют? И так во всём, за что только ни возьмутся грамотеи кремляндии, всё у них наперекосяк.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Трамп прокомментировал испытание крылатой ракеты «Буревестник»
© РИА Новости Максим Блинов
Сотни самолётов пустят в расход: Россия рискует потерять треть авиапарка
© KM.RU, Петр Чайников
Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами в случае фиксации цен
Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров
Избранное
Новый год с Линдой, 31 декабря, «16 Тонн»
КузмиЧ «Сочи» (интернет-сингл)
НРАВ feat. Yofipie «Моя альтушка очень милая, жаль, что мне это только снится»
Александр Сидякин: юрист, политик и общественник
Всегда яркий Леонид Ярмольник
Юбилей группы «Мастер»: полеты во сне и наяву с Михаилом Серышевым и Андреем Большаковым
«Верить каждый, разумеется, имеет право в свое: свободу вероисповедания утвердила еще первая советская Конституция 1918 года»
БеZ Б «Почему я не женат?» (интернет-сингл)
Чиновники переобулись: прививаться студентов не заставят, но и учиться не дадут
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
Шел третий год военной спецоперации…
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации