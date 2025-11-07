В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов

В России впервые завели административное дело за поиск экстремистских материалов. Фигурантом стал 20-летний медбрат из Каменска-Уральского. Его адвокат Сергей Барсуков сообщил «Интерфаксу», что сейчас материалы вернули на доработку.

По словам адвоката, его подзащитный не признает вину и говорит, что случайно увидел информацию, которая, по мнению правоохранительных органов, является экстремистской, пишет Газета.RU.

Барсуков рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что 24 сентября его подзащитный ехал в автобусе на работу и в интернете наткнулся на статьи об «РДК» (признан в РФ террористической организацией) и батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), почитал о том, что это за формирования.

«Полистал и удалил. Просто любознательный. Ничего намеренно не искал. Парень закончил медколледж, хорошо учился. Умысла у него не было. Простому городскому жителю по-барабану, кто запрещен. Он любит свою родину, ни в каких запрещенных организациях не участвовал», — заявил Барсуков.

По словам адвоката, оператор сотовой связи (он не стал уточнять название компании) передал данные о посещении этих страниц в ФСБ. В тот же день уральцу позвонили на работу сотрудники спецслужбы и вызвали в отдел. После допроса и проверки телефона его отпустили, но уже 8 октября снова привезли в полицию, где составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Барсуков отметил, что на самом деле у его подзащитного не было никакого умысла.

Адвокат отметил, что на медбрата оказали психологическое давление.

«Я суду пояснил, что нет оснований полагать, что мой подзащитный виновен и имел умысел. И привел пример: представьте, я научный сотрудник и занимаюсь подготовкой статьи о запрещенных организациях. И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будут страдать очень много людей», — объяснил Барсуков.

И хотя суд вернул материалы на доработку, Барсуков предполагает, что полицейские вряд ли откажутся от претензий и что-то изменят. Обвиняемому грозит штраф до пяти тысяч рублей.

  1. 07.11.2025, 20:36
    Гость: Напоминает

    времена, когда за найденный самиздат отправляли в мордовию или психушку.

Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов
Стройка – ложь, да в ней намёк
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
