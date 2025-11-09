Полпред Артем Жога обсудил создание брачного агентства для бойцов спецоперации

© KM.RU, Михаил Попов

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога выступил на форуме волонтеров и активистов «Патриоты Урала» в Новом Уренгое и призвал активистов подготовить проект брачного агентства по поиску пары для одиноких участников специальной военной операции (СВО), пишет «Коммерсант»

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова сообщила полпреду, что единая база позволит властям понимать потребности ветеранов и их родственников, а брачное агентство увеличит эффективность реабилитации бывших бойцов. «При хорошей женщине у мужчины всегда все получится: и социализация, и трудоустройство. Может быть, немножко и с юморком, но зато по-честному, запишите предложение, которое актуально»,— призвала она Жогу.

Артем Жога попросил Белехову разработать проект брачного агентства «Патриоты Урала». «Сами понимаете, семейные отношения, любовь-морковь, это сложные мероприятия, здесь должен быть подход»,— подчеркнул он. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил скорректировать название агентства на «Патриотки Урала».

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2025, 22:39
    Гость: вопрос

    то есть у ветеранов ВМВ,Афганистана и 2-х Чеченских войн не было проблем?
    Всё сведётся к выплатам молодожёнам - вот и всё.Для ветеранов БД есть спецкурсы в санаториях для реабилитации.Знаю что от 1 месяца до 6 или на постоянной основе ежегодно.Но где столько медиков найти? И как уголовное быдло,сидевшее по нескольку лет будет соседствовать с настоящими военными?
    Это не ВОВ,когда уголовники сидели за ведро пшена получали 5 лет или за то что комиссару в рыло дали,ныне настоящие урки на зонах.

  2. 09.11.2025, 22:21
    Гость: Ага

    Прямо по В. Высоцкому:"Хорошо, что вдова всё смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить".Кто-то на этом заполучит себе бабло из гос финансирования этой затеи.Российские чиновники просто так, из человеколюбия, никогда ничего не делают.

  5. 09.11.2025, 20:38
    Гость: Прежде

    всего надо их лечить от посттравматического синдрома, чтобы вернуть к мирной жизни.

Все комментарии (16)
