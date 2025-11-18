Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательным в России

© KM.RU, Илья Шабардин

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской организации GSC Game World - разработчика компьютерных игр, среди которых "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

К основным видам деятельности организации относятся компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, предоставление программного обеспечения. "В фокусе интересов на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов", - пояснили в Генпрокуратуре ТАСС.

Кроме того, организация неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации "Международный благотворительный фонд "Вернись живым", деятельность которого уже признана нежелательной в нашей стране.

"Руководством организации в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 млн долларов, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили, а в 2024 году выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2025, 22:14
    Гость: кокоша

    Мне искренне жаль Генеральную прокуратуру. Эти ребята владеют программированием очень хорошо. Их достать сложно, а вот проблем прокуратура может поиметь уйму.

