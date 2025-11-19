В порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую госграницу

11:33 19.11.2025

В морском порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую границу, распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Решение позволит развивать инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и раскрыть экономический потенциал ДНР, отметили в правительстве.

Порт Мариуполя — самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Длина его причальной линии составляет 3,9 километра. После углубления дна он сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн.

Основной объем грузоперевозок в порту приходится на зерно, уголь и аглоруду. Из портов Азовского бассейна пролегают маршруты в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.