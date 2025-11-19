В порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую госграницу

В морском порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую границу, распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.  

Решение позволит развивать инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и раскрыть экономический потенциал ДНР, отметили в правительстве.

Порт Мариуполя — самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Длина его причальной линии составляет 3,9 километра. После углубления дна он сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тысяч тонн.

Основной объем грузоперевозок в порту приходится на зерно, уголь и аглоруду. Из портов Азовского бассейна пролегают маршруты в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Владимир Путин
Путин переименовал аэропорт Ижевска в честь оружейника Калашникова
Сергей Кириенко © KM.RU
Кириенко назвал общую мечту всех россиян
В Саратове священников закрепили за женскими консультациями
Избранное
Василий Шумов «Все для народа» (винил)
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
Сказки Велеса «Трудный путь» (интернет-сингл)
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Кошка Сашка «Враг» (к двадцатилетию песни)
ДНР: Трудоустройство и учеба в условиях войны и экономической «скованности»
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
Чернобыль. Принятый вызов
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Хлеб и любовь всему голова
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации