Краснодарский край и Ростовская область подверглись массовой атаке БПЛА
Краснодарский край и Ростовская область в ночь на вторник подверглись массированному удару беспилотников.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Все пострадавшие — жители Таганрога и Неклиновского района.
В Таганроге повреждены фасады и окна в двух многоквартирных домах и одном частном. В промышленной зоне вспыхнул пожар на складе. В селах Петрушино и Весело-Вознесенка разрушены два частных домовладения: одно загорелось, в другом повреждена труба внешнего газопровода.
Минобороны сообщило, что за ночь над Ростовской областью было сбито 16 беспилотников.
В Краснодарском крае, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали шесть человек, четверо из которых — в Новороссийске. Здесь повреждены пять многоквартирных домов и два частных. В Краснодаре обломки дронов обнаружили рядом с жилой высоткой — выбиты окна в трёх зданиях.
В Туапсе после атаки загорелась крыша жилого дома, пожар оперативно локализовали. Среди пострадавших — охранник соседнего учреждения, которого ранило осколками. В Геленджике повреждены два частных дома, травмы получил мужчина, находившийся на улице во время удара; его состояние оценивается как стабильное.
Всего, по данным Минобороны, над регионом было перехвачено 76 беспилотников.
