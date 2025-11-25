Краснодарский край и Ростовская область подверглись массовой атаке БПЛА

09:00 25.11.2025

Краснодарский край и Ростовская область в ночь на вторник подверглись массированному удару беспилотников.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Все пострадавшие — жители Таганрога и Неклиновского района.

В Таганроге повреждены фасады и окна в двух многоквартирных домах и одном частном. В промышленной зоне вспыхнул пожар на складе. В селах Петрушино и Весело-Вознесенка разрушены два частных домовладения: одно загорелось, в другом повреждена труба внешнего газопровода.

Минобороны сообщило, что за ночь над Ростовской областью было сбито 16 беспилотников.

В Краснодарском крае, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали шесть человек, четверо из которых — в Новороссийске. Здесь повреждены пять многоквартирных домов и два частных. В Краснодаре обломки дронов обнаружили рядом с жилой высоткой — выбиты окна в трёх зданиях.

В Туапсе после атаки загорелась крыша жилого дома, пожар оперативно локализовали. Среди пострадавших — охранник соседнего учреждения, которого ранило осколками. В Геленджике повреждены два частных дома, травмы получил мужчина, находившийся на улице во время удара; его состояние оценивается как стабильное.

Всего, по данным Минобороны, над регионом было перехвачено 76 беспилотников.