Краснодарский край и Ростовская область подверглись массовой атаке БПЛА

Краснодарский край и Ростовская область в ночь на вторник подверглись массированному удару беспилотников.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Все пострадавшие — жители Таганрога и Неклиновского района.

В Таганроге повреждены фасады и окна в двух многоквартирных домах и одном частном. В промышленной зоне вспыхнул пожар на складе. В селах Петрушино и Весело-Вознесенка разрушены два частных домовладения: одно загорелось, в другом повреждена труба внешнего газопровода.

Минобороны сообщило, что за ночь над Ростовской областью было сбито 16 беспилотников.

В Краснодарском крае, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали шесть человек, четверо из которых — в Новороссийске. Здесь повреждены пять многоквартирных домов и два частных. В Краснодаре обломки дронов обнаружили рядом с жилой высоткой — выбиты окна в трёх зданиях.

В Туапсе после атаки загорелась крыша жилого дома, пожар оперативно локализовали. Среди пострадавших — охранник соседнего учреждения, которого ранило осколками. В Геленджике повреждены два частных дома, травмы получил мужчина, находившийся на улице во время удара; его состояние оценивается как стабильное.

Всего, по данным Минобороны, над регионом было перехвачено 76 беспилотников.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.11.2025, 13:57
    Гость: хохотун

    Что вы, Валечка!!
    Это мир по-путински!
    Тут ведь не стереть, когда ракета ПВО России попадает в жилой дом.
    Информация конечно не полная. Не сообщают, что попало по военным объектам. А таких попаданий полно.

  5. 25.11.2025, 13:53
    Гость: Ваське из Жмеринки

    А что не так?! У тебя же золотой горшок изъяли и дали хорошую затрещину по шее, чтобы быстрее подписывал капитуляцию!

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Оркестр Лукашенко: Батька остановил рост цен не дубиной, а взмахом дирижерской палочки
Стало известно об огромной скидке на российский газ для Китая
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США
Избранное
Соломенные еноты «Эн и Я»
«Если цены превысят некоторый порог, то продовольствие из России пойдет на экспорт. В царской России уже был принцип - "не доедим, но вывезем!"»
Ник Рок-н-Ролл научил лидера группы Fake’L быть панком
Отрицание русской этничности – это наглый вызов русскому народу
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
Кинопремьера «Остров пропавших девочек»: дети смотрят на нас свысока и собаки плюют нам вслед
Asenblut «Die wilde Jagd»
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
Сергей Черняховский. Системность Содружества
Sirix «Алкаш» (интернет-сингл)
Интервью из 2015 года объясняет то, что происходит в мире сейчас?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации