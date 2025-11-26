Путин утвердил стратегию нацполитики РФ до 2036 года
Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждается обновлённая стратегия государственной национальной политики России до 2036 года. Как пишет РИА Новости, документ формирует общие подходы для федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и общественных институтов, определяя механизмы их взаимодействия в сфере межнациональных отношений.
В частности, в указе отмечается, что межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная, а проводимая с 2012 года политика способствовала укреплению единства многонационального населения и поддержанию социальной устойчивости. При этом подчёркивается рост внешнего давления: недружественные государства пытаются провоцировать раскол в обществе, а распространение русофобии усиливает актуальность вопросов межнационального согласия.
К числу угроз национальной безопасности в документе отнесены размывание культурно-исторических и духовных ценностей под влиянием глобализационных процессов, а также концентрация отдельных этнических групп в ряде регионов, что является следствием миграционных потоков. Стратегия предусматривает просветительскую работу, направленную на предотвращение сепаратизма, радикализма и попыток использования национально-культурных объединений в интересах зарубежных структур.
Отдельно отмечено, что защита новых регионов и их последующее воссоединение с Россией способствовали укреплению исторического единства и вызвали патриотический подъём. Новая стратегия направлена на противодействие неонацизму, расизму, ксенофобии и русофобии, а также на укрепление территориальной целостности и создание позитивного образа России за рубежом.
Документ устанавливает целевые показатели: к 2036 году не менее 85% жителей страны должны положительно оценивать состояние межнациональных отношений, уровень общероссийской идентичности должен достичь 95%, а отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку — подтвердить не менее 90% граждан.
В качестве основы российской нации стратегия выделяет гражданское единство, формируемое общим культурным кодом. Особое внимание уделяется сохранению и развитию русского языка, включая снижение избыточного использования иностранной лексики в молодёжной среде и поддержку литературного русского языка как стандарта делового и бытового общения.
Ожидается, что реализация стратегии укрепит сплочённость общества и снизит риски конфликтов на этнической основе.
Правительству поручено разработать и утвердить комплекс мер по реализации стратегии.
