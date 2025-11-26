Путин утвердил стратегию нацполитики РФ до 2036 года

08:10 26.11.2025

Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждается обновлённая стратегия государственной национальной политики России до 2036 года. Как пишет РИА Новости, документ формирует общие подходы для федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и общественных институтов, определяя механизмы их взаимодействия в сфере межнациональных отношений.

В частности, в указе отмечается, что межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная, а проводимая с 2012 года политика способствовала укреплению единства многонационального населения и поддержанию социальной устойчивости. При этом подчёркивается рост внешнего давления: недружественные государства пытаются провоцировать раскол в обществе, а распространение русофобии усиливает актуальность вопросов межнационального согласия.

К числу угроз национальной безопасности в документе отнесены размывание культурно-исторических и духовных ценностей под влиянием глобализационных процессов, а также концентрация отдельных этнических групп в ряде регионов, что является следствием миграционных потоков. Стратегия предусматривает просветительскую работу, направленную на предотвращение сепаратизма, радикализма и попыток использования национально-культурных объединений в интересах зарубежных структур.

Отдельно отмечено, что защита новых регионов и их последующее воссоединение с Россией способствовали укреплению исторического единства и вызвали патриотический подъём. Новая стратегия направлена на противодействие неонацизму, расизму, ксенофобии и русофобии, а также на укрепление территориальной целостности и создание позитивного образа России за рубежом.

Документ устанавливает целевые показатели: к 2036 году не менее 85% жителей страны должны положительно оценивать состояние межнациональных отношений, уровень общероссийской идентичности должен достичь 95%, а отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку — подтвердить не менее 90% граждан.

В качестве основы российской нации стратегия выделяет гражданское единство, формируемое общим культурным кодом. Особое внимание уделяется сохранению и развитию русского языка, включая снижение избыточного использования иностранной лексики в молодёжной среде и поддержку литературного русского языка как стандарта делового и бытового общения.

Ожидается, что реализация стратегии укрепит сплочённость общества и снизит риски конфликтов на этнической основе.

Правительству поручено разработать и утвердить комплекс мер по реализации стратегии.