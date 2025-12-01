В Госдуме назвали одной из причин ограничения WhatsApp утечку у дипломатов

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) произошли в том числе из-за утечки дипломатических переговоров. В качестве источника информации депутат указал «собственную информацию», пишет РБК.

Горелкин утверждает, что после утечки «был сделан вывод»: «владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют».

«Не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства», — написал Горелкин в телеграм-канале.

В конце ноября агентство Bloomberg без указания источника опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым от 29 октября. В обоих случаях собеседники обсуждали подходы к урегулированию военного конфликта России и Украины.

Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков также заявил, что «некоторые эти утечки носят фейковый характер». Однако при этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента заявил: «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». 

Постепенное ограничение звонков в WhatsApp началось в августе. На прошлой неделе ряд российских пользователей вновь пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Роскомнадзор тогда заявил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера, поскольку платформа не соблюдает российское законодательство. В РКН предупредили, что если требования так и не будут выполнены, то WhatsApp будет полностью заблокирован.

По версии федеральной службы, WhatsApp используется для организации терактов и вербовки, а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2025, 17:39
    Гость: Чекист

    Прежде чем закрывать эту программу создайте свою аналогичную. А совет всем такой древний не болтай по телефону враг подслушивает. Раньше в госучереждениях и в армии везде такие плакаты висели около телефонных аппаратов. Для обмена секрктной информацией применяйте шифровки текста.

  2. 01.12.2025, 17:21
    Гость: Добрый селянин

    75% народу а стране сидят а ВатСапе, пересылают друг другу какие то документы по ЖКХ или из госуслуги, фотографии, в том числе для распечатки. Дети родителям Ватсап поставили, внуки делам и научили элементарный правилам пользования. Какую угрозу для безопасности страны несут эти люди???! И причём здесь некие чиновники, обсуждающие дела по ВатСапу? Для этого есть закрытые каналы связи, и нефиг лапшу на уши вешать. Что теперь делать такому количеству народа? На Мах под колпак? А кто стариков переучивать будет? И нафига им это надо с их старченскими мозгами?

  3. 01.12.2025, 17:03
    Гость: good

    они сами-то не устали нести этот бред?!
    Это не утечка, а слив!
    А ограничения и отключения это из-за внезапного старения оборудования google.
    ли еще у кого-то. Мали их еще не импортозамещенных...

  4. 01.12.2025, 17:00
    Гость: калейдоскоп полоумия

    В таком случае нужно запретить все виды связи и телекоммуникацмй в том числе и голубиную почту. Их аналогично могут использовать террористы и машенники.

  5. 01.12.2025, 16:38
    Гость: яяяят

    «для мошеннических и иных преступлений» против россиян он использует правительство, совфед и госдуру, вот кого следует запретить.

Все комментарии (20)
