Путин обсудил с главой ФСИН меры по гуманизации уголовной политики

14:14 1.12.2025

Президент России Владимир Путин обсудил с главой ФСИН Аркадием Гостевым меры по гуманизации уголовной политики, сообщают "Известия".

По словам Гостева, в связи с гуманизацией уголовной политики в России сокращается численность осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Он отметил, что в настоящее время в стране задействовано 400 исправительных центров с возможностью размещения в них 50 тыс. человек.

«Работа продолжается, в том числе принося результаты по социализации и ресоциализации осужденных. Осужденные имеют право выходить за пределы, самостоятельно прибывают на места работы, неплохую зарплату получают», — заявил он.

Глава ФСИН подчеркнул, что на данный момент почти 92% осужденных трудоустроены. Еще в 2024 году общий объем оказанных услуг, выпущенной продукции превысил 47 млрд. Он добавил, что в основном осужденные заняты в легкой промышленности. Так, они изготавливают форму для МВД, Росгвардия, МЧС, приставов и Налоговой службы.