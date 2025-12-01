Путин обсудил с главой ФСИН меры по гуманизации уголовной политики

Президент России Владимир Путин обсудил с главой ФСИН Аркадием Гостевым меры по гуманизации уголовной политики, сообщают "Известия"

По словам Гостева, в связи с гуманизацией уголовной политики в России сокращается численность осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Он отметил, что в настоящее время в стране задействовано 400 исправительных центров с возможностью размещения в них 50 тыс. человек.

«Работа продолжается, в том числе принося результаты по социализации и ресоциализации осужденных. Осужденные имеют право выходить за пределы, самостоятельно прибывают на места работы, неплохую зарплату получают», — заявил он.

Глава ФСИН подчеркнул, что на данный момент почти 92% осужденных трудоустроены. Еще в 2024 году общий объем оказанных услуг, выпущенной продукции превысил 47 млрд. Он добавил, что в основном осужденные заняты в легкой промышленности. Так, они изготавливают форму для МВД, Росгвардия, МЧС, приставов и Налоговой службы.

  1. 01.12.2025, 18:06
    Гость: stalker

    Показывали момент этой встречи. Если верить главе ФСИН, то заключённые на курорте находятся.

  2. 01.12.2025, 17:58
    Гость: Григорьев

    Ну да, когда за умышленное убийство с отягчающими дают 8 лет, вместо расстрела, гуманизация нужна. Сегодня у собаки прав больше, чем у человека. Детей жрут чуть ли не каждый день, а простой народ до того запуган гуманизаторами, что и не помышляет о ружьях, вилах и дубинах для кобелья. За блоховоза ведь и пятерку схлопотать можно. Не это ли (помимо пенсионерских схем) самое настоящее издевательство над народом.

