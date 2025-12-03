Песков назвал неверным тезис о том, что Путин отверг план США по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправильным тезис о том, что накануне глава российского государства Владимир Путин отверг американский план по урегулированию на Украине, пишет "Интерфакс".
Вопрос о том, будет ли правильной "формулировка, что на вчерашней встрече Путин отверг" план США, задали журналисты в ходе общения с Песковым в среду.
"Нет, она не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера первый раз, и, опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса", - сказал Песков.
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве прошли накануне, 2 декабря, они продолжались около пяти часов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что отдельные американские идеи выглядят приемлемыми, однако ряд формулировок "не подходит" российской стороне. Он подчеркнул, что обсуждение носило предметный характер, но компромисс по ключевым пунктам, например, по территориальным положениям американского мирного предложения, достигнут не был.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Победа - то что абсолютно точно выполняются все планы Великого Ельцина. Евроазия всех побеждает, кто сомневается - иноагент
Еще раз по поводу РЕАЛЬНОГО состояния экономики в РФ. Как уже было сказано, "Доля нефтегазовых доходов в наполнении федерального бюджета России в январе – сентябре 2024 г. достигла 31,7% против 28,3% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Минфина". После введенных западными странами санкций в 2024 и 2025 году снизились закупки россйикой нефти такие ключевые страны как Китай и Индия. Все это еще более усигубило ситуацию в экономике РФ, что вынудило руководство РФ для покрытия растущего дефицита бюджета начать продавать золото из золотых запасов РФ. Перед началом
СВО РФ в Украине золотой запас РФ составлял 405,7 тонн золота. На сегодня золотой запас РФ, согласно имеющейся информации составляет 173,1 тонн золота. Т.е. более чем в два раза золотой запас РФ уменьшился. А так Китай очень настороженно смотрит на имеющие место переговоры между РФ и США.
Ведь в Пекине очень хорошо помнять заявления того же министра войны(министра обороны) США, что главный противник США - это Китай.
Все верно сказал Д.Песков. РФ срочно требуется снятия наложенных Западом санкций, ибо экономическая ситуация продолжает ухудшаться.
"Индия сократила закупки российской нефти с поставкой в декабре, пишет агентство Bloomberg во вторник, 11 ноября. По его данным, это "свидетельствует о том, что западные санкции и торговые переговоры с США оказывают значительное влияние на структуру закупок".
Reuters: Турция закупает меньше нефти в РФ после санкций США". Продажа нефти из РФ упала и упала цена за баррель. Более понятно так:
"Доля нефтегазовых доходов в наполнении федерального бюджета России в январе – сентябре 2024 г. достигла 31,7% против 28,3% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Минфина. Можно много говорить о том и сем, но вот экономику не обманешь словами.
Так что торг по поводу заключения мирного соглашения с и Украиной, будет между РФ и США продолжаться. Главное требование РФ - это то, что Украина должна ДОБРОВОЛЬНО(!) уступить РФ ряд своих территорий, которые она контролирует. США имеют здесь свои козыри, как по отношению к Украине, но также к РФ.
« Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… (Кин-дза-дза)»
Лучше и не скажешь, вроде бы отвергли американские предложения, но Песков говорит, что нет, а вы все сидите и думайте, «все мозги разбил на части, все извилины заплёл» похоже у кремлёвских навязчивая идея заманить американцев жирными будущими барышами, а какая-то Украина путается под ногами и мешает делать деньги серёзным людям.
Геостратег потерял стратегический крейсер, стратегический бомбер, стратегические А-50 и ВзПУ, стратегических людей немеряно. Завоевал 70 км территории. Это уже победа?