Песков назвал неверным тезис о том, что Путин отверг план США по Украине

13:43 3.12.2025

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправильным тезис о том, что накануне глава российского государства Владимир Путин отверг американский план по урегулированию на Украине, пишет "Интерфакс".

Вопрос о том, будет ли правильной "формулировка, что на вчерашней встрече Путин отверг" план США, задали журналисты в ходе общения с Песковым в среду.

"Нет, она не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера первый раз, и, опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса", - сказал Песков.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве прошли накануне, 2 декабря, они продолжались около пяти часов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что отдельные американские идеи выглядят приемлемыми, однако ряд формулировок "не подходит" российской стороне. Он подчеркнул, что обсуждение носило предметный характер, но компромисс по ключевым пунктам, например, по территориальным положениям американского мирного предложения, достигнут не был.