Путин рассказал о несогласии РФ с мирным планом США и ситуации с Донбассом
Перед поездкой в Индию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today. В опубликованных из него отрывках он рассказал журналистам, как проходили переговоры с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве и почему украинское урегулирование — непростая задача. Также Путин объяснил, почему Украина предпочитает воевать, и выразил уверенность в полном освобождении Донбасса и Новороссии. Ключевые заявления из опубликованного фрагмента интервью приводит "Коммерсант".
О мирном плане США и встрече в Москве
- Встреча с Уиткоффом и Кушнером длиалсь пять часов и была очень полезной.
- На переговорах с Уиткоффом пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени.
- Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
- Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа.
- Говорить, что конкретно подходит России в идеях США по Украине, преждевременно, может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.
- Предложения, которые США привезли в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с Трампом на Аляске.
- Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.
О Европе и G8
- Европе надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать ей.
- G7 по-прежнему важная платформа: они работают, что-то обсуждают, принимают решения. Желаю всего ей хорошего.
- Россия не стремится вернуться в G7.
- Доля G7 в мировой экономике год от года сокращается, как шагреневая кожа.
Об отношении Украины к ДНР и ЛНР
- Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а республики не хотели оставаться в ее составе и выразили это на референдуме.
- Россия предлагала украинским властям вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но они предпочитают воевать. Ну вот довоевались.
-
Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На встречу с Си тоже однажды опоздал.
" Гость: Ну и что?
Раз ждали, значит, им нужно.
---
Интересно то, что на встречи с товащем Си и представителями Китая В.Путин никогда на опаздывает. На встречу с Д.Трампом, кстати тоже.
Дворец в Геленджике с комнатами грязи до сих пор не нашли.
Тогда зачем и каким местом вы проголосовали за зелебобика?
Когда одна и таже политическая информация повторяется много раз, то она уже воспринимается сознанием как надоевший шум и теряет свое значение. Сегодня российские СМИ почти ежедневно публикуют высказывания руководителей страны по мирному плану Трампа, то есть сделки по купли-продажи Украины между РФ и США,не понимая что этот информационный шум надоел многим и уже никому не интересен так как многие понимают что судьба Украины будет решен только на фронте.
К сожалению и Глава РФ присоединился к ажиотажу (по-русски к свистопляске) и мы почти ежедневно слышим от него слова по обсуждению плана Трампа и повторы уже никого не впечатляет. Однозначно Кремль попался на тухлую наживку Трампа по сделке хотя даже далекому от политики россиянину ясно что этот план есть план временного перемирия ради спасения нацистского режима на Украине. Авторитет любого лидера страны повышается в народе когда он выступает редко, то метко, а когда часто заливается соловьем, то его начинают воспринимать болтуном как это было с Горбачевым. Хорошо что Глава объяснил позицию Кремля индийским политикам и журналистам, но зачем все это наши СМИ подают как сверх новость когда все уже давно разжевано и проглочено.