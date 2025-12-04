Путин рассказал о несогласии РФ с мирным планом США и ситуации с Донбассом

11:28 4.12.2025

Перед поездкой в Индию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today. В опубликованных из него отрывках он рассказал журналистам, как проходили переговоры с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве и почему украинское урегулирование — непростая задача. Также Путин объяснил, почему Украина предпочитает воевать, и выразил уверенность в полном освобождении Донбасса и Новороссии. Ключевые заявления из опубликованного фрагмента интервью приводит "Коммерсант".

О мирном плане США и встрече в Москве

Встреча с Уиткоффом и Кушнером длиалсь пять часов и была очень полезной.

На переговорах с Уиткоффом пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени.

Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа.

Говорить, что конкретно подходит России в идеях США по Украине, преждевременно, может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.

Предложения, которые США привезли в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с Трампом на Аляске.

Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.



О Европе и G8

Европе надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать ей.

G7 по-прежнему важная платформа: они работают, что-то обсуждают, принимают решения. Желаю всего ей хорошего.

Россия не стремится вернуться в G7.

Доля G7 в мировой экономике год от года сокращается, как шагреневая кожа.



Об отношении Украины к ДНР и ЛНР