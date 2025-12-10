В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников
В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на «совершенствование антикоррупционной деятельности». Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Депутат анонсировал «переход на более высокий уровень противодействия коррупции»: в частности, этому должна поспособствовать цифровизация системы антикоррупционного контроля, пишет РБК.
Она позволит «не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении». Это делает возможным уход от архаичной системы контроля, проводимого ежегодно весной, и существенно сократить время на анализ поступающих сведений и оперативное принятие мер против «любых коррупционных правонарушений», написал Пискарев.
Антикоррупционные проверки и принимаемые меры будут переведены в режим непрерывного контроля (сейчас такие мероприятия проводятся периодически). По словам Пискарева, за 30 лет был пройден «большой путь от заполнения справок о доходах «от руки», их анализа в таком же ручном режиме до их подачи в машиночитаемой форме», и это сыграло свою положительную роль.
Однако сегодня вся информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», введенной указом президента еще в 2022 году, пояснил Пискарев. Ее взаимодействие с базами данных (ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России, государственных внебюджетных фондов и др.) позволяет эффективно анализировать информацию и моментально выявлять коррупционные риски», — отметил он.
«В связи с этим необходимо переходить от ежегодного декларирования к непрерывному режиму антикоррупционного контроля», — высказал предложение депутат.
Главная цель предлагаемых нововведений — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, пояснил депутат.
«Как показывает правоприменительная практика, наивысшие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта, ценных бумаг и иного имущества. Предлагается фокус антикоррупционного контроля сконцентрировать, в том числе, на таких операциях», — добавил он.
При этом, подчеркнул Пискарев, важно защитить персональные данные от использования их в целях шантажа, вымогательства и для иных противоправных действий.
Так, сведения о доходах и расходах предлагается представлять при возникновении для этого конкретных оснований: например, при покупке имущества на сумму, превышающую общий доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей за три года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лишнее знание народу ни к чему. Соловьёв и Симоньян всё что положено озвучат - и дальше работать
Идея отличная, что сказать. Круглые сутки мониторить карман чиновников. Только кто им позволит... сразу появятся "особо приближенные" которые будут исключаться из списков "мониторинга карманов". Кто то вывалится сразу ввиду статусов небожителей с ближайшего к Кремлю созвездия, ну и у тех будут друзья и родственники... Это Россия, тут логика, честность, прозрачность и прочее не работают в принципе.
а взятку не считать преступлением?
любит тишину.
Постоянно держать их за Фаберже, при этом народ ничего знать не будет.