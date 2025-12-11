На глав регионов возложат ответственность за оздоровительную кампанию детей

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным намерена внести в палату законопроект, который закрепляет особый статус детского отдыха и вводит персональную ответственность губернаторов за организацию детских оздоровительных кампаний. Об этом рассказала один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По её словам, документ усиливает требования к работе межведомственных комиссий и прямо возлагает на глав регионов обязанность обеспечить качественную подготовку детского отдыха, что потребует их личного участия, пишет ТАСС.

Законопроект также предлагает включить в комиссии представителей региональных органов здравоохранения. «Оздоровление должно быть не формальностью, а реальным содержанием работы в период каникул», — отметила Яровая.

Она напомнила, что тема детского отдыха является одним из приоритетов Госдумы: депутаты регулярно обсуждают её с регионами и правительством.

Ранее Вячеслав Володин отмечал важность круглогодичной работы детских лагерей — в том числе в осенние, зимние и весенние каникулы. По его словам, такой формат помогает укреплять здоровье детей и даёт родителям уверенность, что ребёнок проводит время безопасно, на природе и под присмотром специалистов.

  1. 11.12.2025, 22:10
    Гость: коммунист

    - Национальный вопрос - Ленин бомбу заложил;
    - Репрессии необоснованные - Сталин виноват ;
    - Валюнтаризм - Хрущев виноват ;
    - Застой - Брежнев виноват;
    - Перестройка - Горбачев виноват ;
    Отличное время сейчас, вся ответственность за все лежит на губернаторах, осуждать будет некого. Кто персонально виноват ? Они !

  2. 11.12.2025, 20:14
    Гость: ясно--

    володькин отмечает важность для детей технической пальмухи вместо рыбьего жира.

