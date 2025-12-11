ПВО РФ отразила массовую атаку дронов на Москву

08:32 11.12.2025

Подразделения противовоздушной обороны РФ уничтожили 32-й беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, обломки упавшего аппарата сейчас обследуют оперативные службы.

Ночью в столичном регионе были перехвачены еще 31 дрон. На фоне атаки все аэропорты Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — временно ограничивали взлёты и посадки. Ряд рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «России» был задержан или отменён, часть самолётов направили на запасные аэродромы.

Российские войска в ответ наносят удары высокоточным вооружением по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.