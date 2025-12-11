ПВО РФ отразила массовую атаку дронов на Москву

Подразделения противовоздушной обороны РФ уничтожили 32-й беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, обломки упавшего аппарата сейчас обследуют оперативные службы.

Ночью в столичном регионе были перехвачены еще 31 дрон. На фоне атаки все аэропорты Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — временно ограничивали взлёты и посадки. Ряд рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «России» был задержан или отменён, часть самолётов направили на запасные аэродромы.

Российские войска в ответ наносят удары высокоточным вооружением по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.

  2. 11.12.2025, 13:41
    Гость: Может быть, пора поискать какой-то другой "ответ"?

    Предлагаешь вывести Русскую Освободительную Армию за международно признанную границу? А может и международное право начнём соблюдать?

  3. 11.12.2025, 12:59
    Гость: И то верно

    Очень многим в РФ и РУ просто нравится. Так что будем биться до тех пор пока и у тех, и у других не закончатся наивные легковерные славяне. Бамбарбия кергуду!

  4. 11.12.2025, 12:53
    Гость: хохотун

    Да это только начало. Минимум. Они, так полагаю, будут применять серьёзные средства для атак под Новый год. Когда будет холодно значительный. Подстанции, ТэЦ и всё что связано с энергетикой.

  5. 11.12.2025, 12:39
    Гость: М.Ю. Лермонтов

    — Скажи-ка, дядя, ведь не даром
    Москва, спаленная пожаром,
    Французу отдана?

