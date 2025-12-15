В Британии узнали, чем занимается Башар Асад в России
Бывший президент Сирии Башар Асад живет на Рублевке и изучает офтальмологию. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По информации издания, дочь Асада уже окончила обучение в МГИМО. Сам бывший президент Сирии изучает русский язык и возвращается к изучению офтальмологии.
«Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске», — цитирует публикацию Газета.RU.
Один из собеседников The Guardian отметил, что семья Асада отрезана от элитных сирийских и российских кругов, в которых некогда вращалась. Асады, вероятно, проживают на Рублевке, там же, где, предположительно, живет бывший президент Украины Виктор Янукович, написали журналисты.
1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ходе брифинга не смог дать информацию о том, встречался ли бывший лидер Сирии Башар Асад с президентом России Владимиром Путиным в течение года с того момента, как Асад покинул страну.
А почему не пишете,что семья Асада скупила несколько этажей в башне "Федерация" в Москва-Сити? Конечно,ему деньги теперь не нужны!)))
Ишь ты. От Британии ничего не скрыть.
Лучше бы сразу офтальмологией занимался.
Без Асада бардак и резня в Сирии еще хлеще.
Пираты взволнованы боятся астмы до рвоты , понять можно головосеков . Я не вижу на континенте семейного союза более интелегентней чем эта пара , Башар и Асма Асад.