В Британии узнали, чем занимается Башар Асад в России

Бывший президент Сирии Башар Асад живет на Рублевке и изучает офтальмологию. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По информации издания, дочь Асада уже окончила обучение в МГИМО. Сам бывший президент Сирии изучает русский язык и возвращается к изучению офтальмологии.

«Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске», — цитирует публикацию Газета.RU.

Один из собеседников The Guardian отметил, что семья Асада отрезана от элитных сирийских и российских кругов, в которых некогда вращалась. Асады, вероятно, проживают на Рублевке, там же, где, предположительно, живет бывший президент Украины Виктор Янукович, написали журналисты.

1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ходе брифинга не смог дать информацию о том, встречался ли бывший лидер Сирии Башар Асад с президентом России Владимиром Путиным в течение года с того момента, как Асад покинул страну.

  1. 15.12.2025, 17:20
    Гость: Патриот СССР

    А почему не пишете,что семья Асада скупила несколько этажей в башне "Федерация" в Москва-Сити? Конечно,ему деньги теперь не нужны!)))

  5. 15.12.2025, 13:52
    Гость: ета ..какево..ессе

    Пираты взволнованы боятся астмы до рвоты , понять можно головосеков . Я не вижу на континенте семейного союза более интелегентней чем эта пара , Башар и Асма Асад.

Все комментарии (9)
