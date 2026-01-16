Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за здоровьем мигрантов

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит три законопроекта, направленных на противодействие незаконной миграции и защиту здоровья граждан РФ. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Инициативы направлены в профильные комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по государственному строительству и законодательству", - приводит его слова ТАСС.

Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования мигрантами с 90 до 30 дней со дня въезда, обязанность медорганизаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.

Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, введение административной ответственности за неуплату штрафа в срок и за нарушение порядка проведения медосвидетельствования. Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести повышенную ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

"Принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья наших граждан", - отметил Володин.

  1. 16.01.2026, 22:24
    Гость: если,не нравится "придуманный" русский язык

    валяйте на "державной"- похоже,это- ваша история?ПС:Еду от ездить,а не "езжать- поезжать". Это разные глаголы.Русский язык сложный язык.А,тебе,что "едь"- что "геть",одна суть,похоже?

  2. 16.01.2026, 21:08
    Гость: поезжай...в Москву

    а Я ЕДУ или Я ПОЕЗЖАЮ в Москву?

    ОНА ЕДЕТ или ПОЕЗЖАЕТ в Москву?
    ОНИ ЕДУТ или ПОЕЗЖАЮТ в.......

    Глупое слово ПОЕЗЖАЙ.
    Кто такое придумал???

  3. 16.01.2026, 21:03
    Гость: Сначала навезли, потом выдворяют,

    теперь здоровье проверяют, штрафовать будут и выселять-всё это требует людей(работников) и денег.
    Целая индустрия.

  4. 16.01.2026, 21:01
    Гость: Грамотею

    слово «езжай» отмечено в словарях как разговорное или просторечное, то есть допустимое для устной речи или речи персонажа в художественной литературе,
    ещё бы ЕХАЙ написал.

    Поезжай -не звучит, в отличие от ЕДЬ.
    Архаичное.Просто противное, не современное, а очень устаревшее
    Имхо, поезжай тоже для художественной литературы начала прошлого века.

