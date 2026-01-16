Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за здоровьем мигрантов
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит три законопроекта, направленных на противодействие незаконной миграции и защиту здоровья граждан РФ. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Инициативы направлены в профильные комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по государственному строительству и законодательству", - приводит его слова ТАСС.
Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования мигрантами с 90 до 30 дней со дня въезда, обязанность медорганизаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.
Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, введение административной ответственности за неуплату штрафа в срок и за нарушение порядка проведения медосвидетельствования. Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести повышенную ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
"Принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья наших граждан", - отметил Володин.
