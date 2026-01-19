Общественная палата предложила продлить работу детсадов

Режим работы российских детских садов нуждается в пересмотре и должен быть продлен как минимум до восьми часов вечера, поскольку действующий график не соответствует реальным условиям жизни работающих семей. Об этом заявила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, пишет РИА Новости.

По ее словам, речь не обязательно идет о полноценной работе воспитателей в вечерние часы: безопасность и присмотр за детьми могут обеспечивать няни или младший персонал. Главное — создать возможность для ребенка оставаться в учреждении до возвращения родителей с работы.

Москвитина подчеркнула, что существующий режим детских садов морально устарел. Во многих случаях учреждения закрываются раньше окончания рабочего дня родителей, а с учетом дороги домой возникает временной разрыв, когда забирать ребенка просто некому. При этом помощь старшего поколения становится менее доступной, поскольку бабушки и дедушки все чаще продолжают трудовую деятельность.

Несоответствие графиков, по мнению эксперта, имеет и более широкие последствия. Оно напрямую отражается на демографической ситуации: семьи с одним ребенком и финансовыми обязательствами, включая ипотеку, вынуждены концентрироваться на работе и быте и зачастую откладывают решение о рождении второго ребенка.

  1. 19.01.2026, 10:26
    Гость: stalker

    Да, а кто будет компенсировать воспитателям, няням и младшему персоналу переработку и за счет каких средств ?

