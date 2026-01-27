В Мурманск начали подавать свет по временной схеме после аварии

Специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах и начинают подавать напряжение в тестовом режиме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске. Продолжаются работы по установке постоянных опор», — написал он в телеграм-канале.

Временные опоры ЛЭП взамен рухнувших 23 января были установлены этой ночью. Чибис сообщал, что оставалось смонтировать последний провод, перед тем как энергетики приступят к тестированию подключения, пишет РБК.

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП. В результате частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали образование гололеда и изморози. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В регионе был введен режим ЧС.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Мурманской области в рамках расследования уголовного дела обозначили срок службы обрушившихся опор линий электропередачи (ЛЭП).

"Установлено, что 23 января с 04:00 до 15:00 мск на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2026, 19:12
    Гость: Да

    У многих так. Когда строят что-либо, то срок службы определяют неточно. Скажем от 40 до 70 лет.. Когда срок подходит, возникает надежда,что ещё пару лет ремонт подождёт..

    Ужасно, когда срок подходит сразу у многих объектов, как, например, у американских железных дорог.. Каждый день три аварии примерно..

    Да и у мостов тоже так.. Я видел у нас желенодорожный мост, который упал от старости ... Подошёл, посмотрел, там железа оставалось 1 мм буквально.. А дальше много слоёв старой краски..

    А упал мост, когда на нём оказалось одновременно много людей.
    ---

    Железобетон для межэтажных перекрытий у нас стали использовать после войны. До это перекрытия были из дерева плюс добавки.. Смешанные, так сказать..

    Домов такого типа по стране немало. Пока стоят. Стены, хорошие.

  3. 27.01.2026, 18:53
    Гость: Да

    Что то снега нынче многовато по всему Северному полушарию планеты..

    И в Америке, и в Германии, и в России..на Камчатке вообще завал..И в Японии..

    Ещё вроде как и пятна на Солнце впервые за долгое время исчезли..
    ----

    Это что? Случайность, новая норма при смене эпох? А не глобальное ли похолодание?

    Пока что строительные нормы, вероятно, надо пересматривать..

  4. 27.01.2026, 18:33
    Гость: Проклятый гнилой Запад!

    То капитализмы, то коммунизмы, то ураганы на нашу свежую Азию насылает. Не хочет как Юг и Восток - только добро, только добро. Надо эту сторону света отменить - оставить только три

  5. 27.01.2026, 17:33
    Гость: сергей-57

    ну что за галоши (опоры ЛЭП) праативные-- 60 лет простояли и упали !!
    и что теперь делать??
    только кормить "завтраками" и врать-- сегодня, завтра починят....

Все комментарии (16)
