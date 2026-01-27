В Мурманск начали подавать свет по временной схеме после аварии

13:39 27.01.2026

Специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах и начинают подавать напряжение в тестовом режиме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске. Продолжаются работы по установке постоянных опор», — написал он в телеграм-канале.

Временные опоры ЛЭП взамен рухнувших 23 января были установлены этой ночью. Чибис сообщал, что оставалось смонтировать последний провод, перед тем как энергетики приступят к тестированию подключения, пишет РБК.

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП. В результате частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали образование гололеда и изморози. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В регионе был введен режим ЧС.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Мурманской области в рамках расследования уголовного дела обозначили срок службы обрушившихся опор линий электропередачи (ЛЭП).

"Установлено, что 23 января с 04:00 до 15:00 мск на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.