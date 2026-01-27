В Мурманск начали подавать свет по временной схеме после аварии
Специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах и начинают подавать напряжение в тестовом режиме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске. Продолжаются работы по установке постоянных опор», — написал он в телеграм-канале.
Временные опоры ЛЭП взамен рухнувших 23 января были установлены этой ночью. Чибис сообщал, что оставалось смонтировать последний провод, перед тем как энергетики приступят к тестированию подключения, пишет РБК.
Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП. В результате частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали образование гололеда и изморози. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В регионе был введен режим ЧС.
Сотрудники следственного управления СК РФ по Мурманской области в рамках расследования уголовного дела обозначили срок службы обрушившихся опор линий электропередачи (ЛЭП).
"Установлено, что 23 января с 04:00 до 15:00 мск на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.
рухнувшая опора на фото.
У многих так. Когда строят что-либо, то срок службы определяют неточно. Скажем от 40 до 70 лет.. Когда срок подходит, возникает надежда,что ещё пару лет ремонт подождёт..
Ужасно, когда срок подходит сразу у многих объектов, как, например, у американских железных дорог.. Каждый день три аварии примерно..
Да и у мостов тоже так.. Я видел у нас желенодорожный мост, который упал от старости ... Подошёл, посмотрел, там железа оставалось 1 мм буквально.. А дальше много слоёв старой краски..
А упал мост, когда на нём оказалось одновременно много людей.
---
Железобетон для межэтажных перекрытий у нас стали использовать после войны. До это перекрытия были из дерева плюс добавки.. Смешанные, так сказать..
Домов такого типа по стране немало. Пока стоят. Стены, хорошие.
Что то снега нынче многовато по всему Северному полушарию планеты..
И в Америке, и в Германии, и в России..на Камчатке вообще завал..И в Японии..
Ещё вроде как и пятна на Солнце впервые за долгое время исчезли..
----
Это что? Случайность, новая норма при смене эпох? А не глобальное ли похолодание?
Пока что строительные нормы, вероятно, надо пересматривать..
То капитализмы, то коммунизмы, то ураганы на нашу свежую Азию насылает. Не хочет как Юг и Восток - только добро, только добро. Надо эту сторону света отменить - оставить только три
ну что за галоши (опоры ЛЭП) праативные-- 60 лет простояли и упали !!
и что теперь делать??
только кормить "завтраками" и врать-- сегодня, завтра починят....