Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Санкт-Петербурге

16:45 27.01.2026

Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

Его открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города, пишет РИА Новости.

Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го.

Затем глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен и его брат — Виктор.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.

