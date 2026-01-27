Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Санкт-Петербурге
Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
Его открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города, пишет РИА Новости.
Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го.
Затем глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен и его брат — Виктор.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.
Почему с Путиным В.Мединского не было ?
-- игрой на публику. Администрация пересидента этим занимается. Как видно, действует.
Название Санкт-Петербург, это предательство блокадников Ленинграда и просто ленинградцев. Можно сказать блокадники Санкт-Петербурга? Нет, нельзя! И никогда не будет можно.
Поэтому нужно поднимать этот вопрос о возврате городу Ленина его исторического имени Ленинград!
Странно, что КПРФ до сих пор не поднимает эту тему.
Все время говорят о возврате Сталинграда! Считаю, что во-первых Ленинград,а во-вторых Сталинград!
Какое отношение баку -на- Неве имеет к Ленинграду?
Героям Ленинграда!