Миронов вновь выступил за введение 13-й пенсии для всех пенсионеров

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель одноимённой фракции в Госдуме Сергей Миронов вновь заявил о необходимости ввести дополнительную — 13-ю — пенсию для всех российских пенсионеров, пишет РИА Новости.

По его словам, эта инициатива продвигается партией уже более десяти лет и рассматривается как форма справедливой поддержки людей старшего возраста. Миронов подчеркнул, что дополнительная выплата позволила бы частично компенсировать разрыв между ростом пенсий и фактическим уровнем инфляции, а также стала бы ощутимой финансовой помощью к концу года.

Как отметил политик, депутаты фракции ежегодно возвращаются к этой теме: очередной законопроект был внесён в Госдуму в начале декабря 2025 года. Документ предполагает, что к Новому году каждый пенсионер получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже полуторакратного прожиточного минимума пенсионера. В прошлом году, по его словам, речь шла о сумме порядка 23 тысяч рублей.

Миронов обратил внимание на то, что многим пожилым людям сложно позволить себе дополнительные траты в праздничный период, включая покупку подарков и организацию новогоднего стола для семьи.

Он также напомнил о другой инициативе партии — переходе к ежеквартальной индексации пенсий. По мнению Миронова, повышение выплат должно происходить не раз в год, а каждые три месяца, что позволит быстрее реагировать на рост цен. Политик заверил, что фракция намерена добиваться как изменения механизма индексации, так и принятия решения о введении 13-й пенсии.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2026, 14:37
    Гость: коренной москвич

    Хорошь мести пургу. Назови хотя бы десяток москвичей в думе. Все они с бескрайних просторов нашей родины. Это вы их посылаете в Москву творить чудеса. В частности для справки:
    Сергей Миронов родился 14 февраля 1953 года в Пушкине (город в составе Ленинграда, ныне — Санкт-Петербурга). Путин питерский, Собянин оленей пас в Бурятии, его заместители : Ракова род. 8 февраля 1976, Ханты-Мансийск, Тюменская область), Ликсутов, 19 июня 1976 года (49 лет), Локса, Эстонская ССР ( ныне страна НАТО), Хуснулин, 9 августа 1966 года в Казани, Татарская АССР. Чубайс, Кудрин питерские ныне в бегах.

  2. 28.01.2026, 14:27
    Гость: .Штурман

    В сентябре выборы в Госдуму и карманные партии Кремля из кожи лезут с пряниками народу чтобы они проголосовали за их кандидатов. Чем ближе срок, то тем больше пустых обещаний для избирателей. При этом те кто обещает молочные реки меж кисельных берегов прекрасно знают что повышение зарплат и пенсий без роста производства и соблюдения пропорциональности между массой товаров и количеством денег главный тормоз инфляции, то есть обнищания народа.
    Россия на самом деле страна кривых зеркал,а самое печальное что мозги у большинства тоже кривые и поэтому они будут голосовать за обманщиков обещающих пустышку.

  5. 28.01.2026, 12:58
    Гость: Основной

    Вы свои северные надбавки пропили что ли? Чего не купили квартир в мАскве?
    Можно самые крохотные. Можно не жить там даже, а просто зарегистрироваться и сдавать в наём. Вот те и мАсковская пенсия. Но вы ж как та стрекоза у Крылова. Так что - "Ты всё пела, это дело. Так пойди же попляши!"

Все комментарии (13)
