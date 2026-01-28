Миронов вновь выступил за введение 13-й пенсии для всех пенсионеров

08:31 28.01.2026

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель одноимённой фракции в Госдуме Сергей Миронов вновь заявил о необходимости ввести дополнительную — 13-ю — пенсию для всех российских пенсионеров, пишет РИА Новости.

По его словам, эта инициатива продвигается партией уже более десяти лет и рассматривается как форма справедливой поддержки людей старшего возраста. Миронов подчеркнул, что дополнительная выплата позволила бы частично компенсировать разрыв между ростом пенсий и фактическим уровнем инфляции, а также стала бы ощутимой финансовой помощью к концу года.

Как отметил политик, депутаты фракции ежегодно возвращаются к этой теме: очередной законопроект был внесён в Госдуму в начале декабря 2025 года. Документ предполагает, что к Новому году каждый пенсионер получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже полуторакратного прожиточного минимума пенсионера. В прошлом году, по его словам, речь шла о сумме порядка 23 тысяч рублей.

Миронов обратил внимание на то, что многим пожилым людям сложно позволить себе дополнительные траты в праздничный период, включая покупку подарков и организацию новогоднего стола для семьи.

Он также напомнил о другой инициативе партии — переходе к ежеквартальной индексации пенсий. По мнению Миронова, повышение выплат должно происходить не раз в год, а каждые три месяца, что позволит быстрее реагировать на рост цен. Политик заверил, что фракция намерена добиваться как изменения механизма индексации, так и принятия решения о введении 13-й пенсии.