Володин пояснил запрет на съемку в ГД желанием сохранить психику фотографов

Стоп-кадр из видеотрансляции

Если депутаты постоянно работают в присутствии фотографов, они будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о запрете фотожурналистам проводить съемку пленарных заседаний нижней палаты.

Он также отметил, что фотографы, как правило, запечатлевают моменты, когда депутаты проявляют «не очень правильные черты характера». Например, зевают, «не то потрогал или посмотрел».

«К чему это придет? Серьезным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это все вторично», – приводят слова Володина «Ведомости».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2026, 22:53
    Гость: Чекист

    Китае начались масштабные чистки в армии — обвинения доходят до «ядерной измены», пишет WSJ. Когда в РФ будет что то подобное? Всех генералов МО можно смело ставить к стенке, все из них замешаны в воровстве, госизмене и получении взяток. А то гадают кто ВСУ передаёт всю оперативную информацию из генерального штаба по ВСУ.

    Высокопоставленным военным КНР сообщили о тяжёлых обвинениях против генерала Чжан Юся — одного из ключевых соратников Си Цзиньпина. Его подозревают в получении взяток за продвижение Ли Шанфу на пост министра обороны, а также в передаче США информации, связанной с ядерной программой Китая.

    Параллельно в руководстве Народно-освободительной армии Китая развёрнуты масштабные политические чистки. Официально они объясняются «подрывом авторитета Си» и нанесением ущерба боеготовности армии.

    Пекин обвинения в утечке ядерных данных официально не подтверждал.

  3. 28.01.2026, 20:34
    Гость: А вот не надо

    Нужно его пожалеть уж даже. Он же ж сколько лет в подвешанном состоянии там сидит - давно уж поехался разумыслом - кажный день на "работе", общается с такими же "отщепенцами", хи-хи да ха-ха, как изловчиться в этом омуте да как на кривой козе объехать буруны, он же ж по улице пройти не может как обычный человек, только взаперти, спецособа пля, спроси его - сколько стоит кило картофана - у него башка ж задымится от напряга умственной дееспособности. Снизойти к нему надо. Не горевай, голубчик

