Володин пояснил запрет на съемку в ГД желанием сохранить психику фотографов

15:07 28.01.2026

Если депутаты постоянно работают в присутствии фотографов, они будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о запрете фотожурналистам проводить съемку пленарных заседаний нижней палаты.

Он также отметил, что фотографы, как правило, запечатлевают моменты, когда депутаты проявляют «не очень правильные черты характера». Например, зевают, «не то потрогал или посмотрел».

«К чему это придет? Серьезным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это все вторично», – приводят слова Володина «Ведомости».