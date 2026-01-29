Снегопад предложили признать уважительной причиной опоздания на работу

09:05 29.01.2026

Сильный снегопад предлагается официально отнести к числу уважительных причин опоздания на работу или учебу, закрепив эту норму в Трудовом кодексе, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

По его мнению, в дни экстремальных погодных условий работодатель не должен расценивать задержку прихода на рабочее место как нарушение трудовой дисциплины.

Так, предлагается законодательно зафиксировать, что опоздание продолжительностью до двух часов во время сильного снегопада не может считаться прогулом. Подтверждением чрезвычайной ситуации может служить официальная СМС-рассылка от МЧС.

Напомним, что в Москве уже несколько дней идет сильный снегопад, при этом синоптики прогнозируют продолжение осадков как минимум до вечера 29 января. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова приблизилась к 60 сантиметрам, что более чем вдвое превышает климатическую норму.

Сейчас, согласно разъяснениям Роструда, уважительными причинами опоздания считаются болезнь работника, семейные обстоятельства, экстренные ситуации (ДТП, аварии или сбои в работе общественного транспорта), а также выполнение государственных обязанностей. Сильный снегопад в этот перечень пока не входит.