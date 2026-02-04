Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий указ.

Сергей Иванов был назначен спецпредставителем президента России в августе 2016 года. С 2001 по 2007 год он был министром обороны, затем — первым заместителем председателя правительства. В декабре 2011 года Сергей Иванов стал руководителем администрации президента и пробыл на этой должности больше четырех лет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Иванов сам изъявил желание покинуть этот пост, поэтому Владимир Путин подписал указ о его освобождении от этой должности, пишет ТАСС.

Сергей Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался одним из наиболее вероятных кандидатов от «Единой России» на президентские выборы 2008 года. 31 января 2026-го Сергею Иванову исполнилось 73 года.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.02.2026, 21:17
    Гость: Владимир

    Хотелось бы узнать о его успехах в сфере транспорта и охраны природы. Это под его зорким оком разворовали сто миллиардов на очистные сооружения на русских реках? Может, еще есть не менее значимые достижения? А транспорт? Здесь он чем отметился, кроме увеличения числа платных дорог? Возрождением авиастроения? Развитием железных дорог? Да, кстати, а чем прославился недавно уволенный Козак? Такие люди от нас уходят, но еще не пришло время поведать об их славных деяниях.

  4. 04.02.2026, 20:39
    Гость: Иванов

    Памятная дочка Маннергейму, в Питере, не была ошибкой. А с присоединением Крыма не нужно было спешить.
    --------
    И сколько у нас таких "ивановых" на верху тусуется? Может кто-то на себя возьмёт функцию по отправке на кичу таких интеллигентных "патриотов".

Все комментарии (6)
