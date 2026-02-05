В России предложили ввести программу «золотых паспортов»
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась в правительство с предложением запустить в России программу получения иностранцами так называемых "золотых паспортов". Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет газета "Известия".
В письме указывается на существующую перестройку глобальных экономических связей и курс на технологический суверенитет. В связи с этим, предприниматели считают, что необходимо расширять инструменты привлечения иностранного капитала.
По их мнению, действующие в более чем 60 странах программы «золотых виз» и «золотых паспортов», могли бы быть адаптированы для РФ, при условии жесткой проверки инвесторов.
Таким образом, авторы иницативы предлагают развить уже существующий механизм получения ВНЖ за инвестиции предоставлением российского гражданства в обмен на значительный финансовый вклад. Минимальный порог инвестиций предлагается установить на уровне 150 млн рублей. Формируя за счет таких взносов целевой фонд, власти, по замыслу авторов, смогут направлять средства в инфраструктурные и инновационные проекты, ежегодно привлекая многомиллиардные вложения.
Одновременно инициатива предполагает многоступенчатую проверку претендентов, ужесточающую фильтры безопасности, что позволит, привлекая капитал, сохранить контроль над миграционными рисками.
150 млн рублей=1 959 612,00 US $ (округляем 2 млн). Да, кишка у нас слаба, по сравнению с Трампом. Тот торгует по 1 млрд US $ за место в ООН два со штаб квартирой в Нью Васюках.
Интерестно выходит если у тебя куча денег то ты гражданин какой захочешь страны? Бабло это все. Тогда предлагаю, если у гражданина меньше 150 лям лишать гражданства, а оставшиеся в стране будут исключительно милионеры с высоким уровнем жизни)))) Потом провести референдум назвать страну Лимороссия, и определить границы садовым кольцом. Все остальные немиллионеры образуют свое государство и будут жить за пределами кольца, и будут завидовать лимороссам.
Так же предлагаю поступить и другим странам... . А после образования Лимомерики, Лимоевропии, ЛимоЧимерики и прочих стран желающих повысить уровень жизни в стране, так уж и быть выделить этим супперуспешным счастливчикам целый остров например Гренландию, переселить всех туда с их миллионами бумажек, нулей, коинов, родственников, незабыв захватив котов, собак, любовниц(ков) итд , назвать ВеликаяМультиЛимоландия. Обязательно обнести остров по периметру высокой непроницаемой стеной(ради спокойствия и блага счасливчиков) Все остальные так уж и быть будут мирно жить и завидовать)))). Как вам идея? П.С. чуть не забыл, к счасливчикам добавить всех поситителей острова Эпштейна.
ну значит все футболисты будут с золотыми, платиновыми , а может брильянтовыми паспортами... Да коль пошла такая "пьянка" , то чего там о недрах говорить. Все на продажу. Сначала паспорт, потом место в думе или в СФ, потом...
а там уже и в президенты можно попасть, да что там президенты, в цари. Хотя разве царям легко? Там молоко им нужно за вредность на производстве выдавать.
Возвращаемся к историческим традиционным ценностям. В Золотой Евроазийской державе всегда были золотые паспорта (тамги). И ярлыки. Верной дорогой идёте товарищи!
Зато 99% могут приобрести автомобиль для ЕР, а на себя им уже не хватает...