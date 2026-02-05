В России предложили ввести программу «золотых паспортов»

08:05 5.02.2026

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась в правительство с предложением запустить в России программу получения иностранцами так называемых "золотых паспортов". Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет газета "Известия".

В письме указывается на существующую перестройку глобальных экономических связей и курс на технологический суверенитет. В связи с этим, предприниматели считают, что необходимо расширять инструменты привлечения иностранного капитала.

По их мнению, действующие в более чем 60 странах программы «золотых виз» и «золотых паспортов», могли бы быть адаптированы для РФ, при условии жесткой проверки инвесторов.

Таким образом, авторы иницативы предлагают развить уже существующий механизм получения ВНЖ за инвестиции предоставлением российского гражданства в обмен на значительный финансовый вклад. Минимальный порог инвестиций предлагается установить на уровне 150 млн рублей. Формируя за счет таких взносов целевой фонд, власти, по замыслу авторов, смогут направлять средства в инфраструктурные и инновационные проекты, ежегодно привлекая многомиллиардные вложения.

Одновременно инициатива предполагает многоступенчатую проверку претендентов, ужесточающую фильтры безопасности, что позволит, привлекая капитал, сохранить контроль над миграционными рисками.