В России предложили ввести программу «золотых паспортов»

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась в правительство с предложением запустить в России программу получения иностранцами так называемых "золотых паспортов". Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет газета "Известия".

В письме указывается на существующую перестройку глобальных экономических связей и курс на технологический суверенитет. В связи с этим, предприниматели считают, что необходимо расширять инструменты привлечения иностранного капитала.

По их мнению, действующие в более чем 60 странах программы «золотых виз» и «золотых паспортов», могли бы быть адаптированы для РФ, при условии жесткой проверки инвесторов.

Таким образом, авторы иницативы предлагают развить уже существующий механизм получения ВНЖ за инвестиции предоставлением российского гражданства в обмен на значительный финансовый вклад. Минимальный порог инвестиций предлагается установить на уровне 150 млн рублей. Формируя за счет таких взносов целевой фонд, власти, по замыслу авторов, смогут направлять средства в инфраструктурные и инновационные проекты, ежегодно привлекая многомиллиардные вложения.

Одновременно инициатива предполагает многоступенчатую проверку претендентов, ужесточающую фильтры безопасности, что позволит, привлекая капитал, сохранить контроль над миграционными рисками.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2026, 17:48
    Гость: 1 959 612,00 US $

    150 млн рублей=1 959 612,00 US $ (округляем 2 млн). Да, кишка у нас слаба, по сравнению с Трампом. Тот торгует по 1 млрд US $ за место в ООН два со штаб квартирой в Нью Васюках.

  2. 05.02.2026, 14:50
    Гость: Мнение

    Интерестно выходит если у тебя куча денег то ты гражданин какой захочешь страны? Бабло это все. Тогда предлагаю, если у гражданина меньше 150 лям лишать гражданства, а оставшиеся в стране будут исключительно милионеры с высоким уровнем жизни)))) Потом провести референдум назвать страну Лимороссия, и определить границы садовым кольцом. Все остальные немиллионеры образуют свое государство и будут жить за пределами кольца, и будут завидовать лимороссам.
    Так же предлагаю поступить и другим странам... . А после образования Лимомерики, Лимоевропии, ЛимоЧимерики и прочих стран желающих повысить уровень жизни в стране, так уж и быть выделить этим супперуспешным счастливчикам целый остров например Гренландию, переселить всех туда с их миллионами бумажек, нулей, коинов, родственников, незабыв захватив котов, собак, любовниц(ков) итд , назвать ВеликаяМультиЛимоландия. Обязательно обнести остров по периметру высокой непроницаемой стеной(ради спокойствия и блага счасливчиков) Все остальные так уж и быть будут мирно жить и завидовать)))). Как вам идея? П.С. чуть не забыл, к счасливчикам добавить всех поситителей острова Эпштейна.

  3. 05.02.2026, 13:20
    Гость: ага

    ну значит все футболисты будут с золотыми, платиновыми , а может брильянтовыми паспортами... Да коль пошла такая "пьянка" , то чего там о недрах говорить. Все на продажу. Сначала паспорт, потом место в думе или в СФ, потом...
    а там уже и в президенты можно попасть, да что там президенты, в цари. Хотя разве царям легко? Там молоко им нужно за вредность на производстве выдавать.

  4. 05.02.2026, 13:12
    Гость: Золотая программа !

    Возвращаемся к историческим традиционным ценностям. В Золотой Евроазийской державе всегда были золотые паспорта (тамги). И ярлыки. Верной дорогой идёте товарищи!

  5. 05.02.2026, 13:03
    Гость: к 2030-ому году ,лишь 1% населения РФ, сможет приобрести се

    Зато 99% могут приобрести автомобиль для ЕР, а на себя им уже не хватает...

