Тарифы «Почты России» проиндексируют для финансового оздоровления компании

15:32 13.02.2026

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержало решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почтой России». Новые тарифы, подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС), вступают в силу с 1 марта 2026 г., пишут «Ведомости».

По данным министерства, долгое время рост тарифов на почтовые услуги значительно отставал от инфляции. Результатом стал дисбаланс между увеличением операционных затрат и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный уровень тарифов способствует компенсации последствий недоиндексации прошлых лет.

С 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 г составит 48 руб., заказного письма – 97 руб., письма с объявленной ценностью – 215 руб. Отправка простой бандероли весом до 100 г. будет стоить 100 руб., заказной бандероли – 155 руб.

Рост тарифов не затронет социально незащищенные категории граждан. Для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников спецоперации и малоимущих сохраняются существующие пониженные тарифы.

8 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД и кабмин будут вместе работать над решением проблем «Почты России» и ее развитием. Спикер нижней палаты парламента объявил, что будет создана рабочая группа с участием представителей Госдумы. По его словам, проблемы «Почты России» имеют комплексный характер. Люди сообщают о закрытии отделений, в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах.