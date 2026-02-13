Тарифы «Почты России» проиндексируют для финансового оздоровления компании
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержало решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почтой России». Новые тарифы, подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС), вступают в силу с 1 марта 2026 г., пишут «Ведомости».
По данным министерства, долгое время рост тарифов на почтовые услуги значительно отставал от инфляции. Результатом стал дисбаланс между увеличением операционных затрат и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный уровень тарифов способствует компенсации последствий недоиндексации прошлых лет.
С 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 г составит 48 руб., заказного письма – 97 руб., письма с объявленной ценностью – 215 руб. Отправка простой бандероли весом до 100 г. будет стоить 100 руб., заказной бандероли – 155 руб.
Рост тарифов не затронет социально незащищенные категории граждан. Для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников спецоперации и малоимущих сохраняются существующие пониженные тарифы.
8 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД и кабмин будут вместе работать над решением проблем «Почты России» и ее развитием. Спикер нижней палаты парламента объявил, что будет создана рабочая группа с участием представителей Госдумы. По его словам, проблемы «Почты России» имеют комплексный характер. Люди сообщают о закрытии отделений, в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"проиндексирует", сиречь, повысит и так драконовские тарифы почты РФ, люди станут меньше ей пользоваться, поскольку это будет не всем по карману. Естественно, выручка и доходы упадут, а чиновники не смирятся с потерей своих доходов и "проиндексируют", иными словами снизят зарплаты рядовых работников почты, есть множество способов, например реорганизация, когда работу сокращённых работников распределяют между остальными, а оставшимся производят чисто символическую доплату, совершенно не соответствующую возросшей нагрузке. Ещё пример "совершенствование" условий оплаты труда, типа разделить зарплату на две равные части: 1 - гарантированный базовый оклад, 2 - не обязательная "стимулирующая" надбавка, которая выплачивается при выполнении каких-то условий, которые на деле выполнить невозможно и, даже, если работал супер добросовестно мешает получить её один пунктик - недостаточно, или нет средств для её выплаты. И всё, в лучшем случае получишь 25% этой "надбавки", в худшем, что будет практически в 100% случаев - дырку от бублика.
И через первое, и через второе я прошёл, перед пенсией.
Есть ещё много способов реорганизаций, модернизаций и прочих "новаций", изобретательность чиновничества в таких случаях безгранична.
Вы случайно не иноаген, такое предлагать?
полок с едой!Можно ещё людей стричь рядом с кассой,тем более это у вас хорошо получается.
Народ начал отвечать государству не так как оно боялось (бунтами и митингами), а бездействием, нехотением и игнором. Власть говорит:
1) Идите в военкомат, а народ не идет
2) Покупайте автоваз! а народ спрашивает: "а зачем?"
3) Вкладывайте деньги в гос-облигации, а народ берет иностранную наличку
4) Налоговая кричит подайте декларацию, а народ не берет трубку или взяв, говорит что не резидент уже с 23-го года.
5) Платите пошлины и утильсборы! - а народ не покупает вообще.
6) Власть делает платные парковки, а народ едет на арендном самокате.
И так далее..
Кремль думает что утрата доверия это фигура речи, но нет! Это закрытие возможности вести любые дела! Можете сколько угодно давать высокие должности своим сынкам, но в пустых компаниях и разоренных заводах это ничего вам не даст!
Думаете если вокруг шумит многолюдная москва, то жизнь кипит? - неа, это всего лишь вороны на мусорке, один хлопок и никого не будет!
всю свою жизнь воровал.