В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника

13:12 19.02.2026

В Александровске в Пермском крае школьник напал с ножом на сверстника.

«13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в г. Александровске, находясь на лестничном марше 3 этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи», — цитирует сообщение Следственного комитета РФ Газета.RU.

Как пишет Shot, в конфликт школьников вмешались учителя — они отобрали у нападавшего оружие и вызвали сотрудников полиции. Mash также уточнил, что после случившегося пострадавший подросток какое-то время просидел в столовой. Он не попросил помощи у поваров, а обратился к классному руководителю, после чего тот вызвал скорую.

Первую помощь мальчику оказали учителя ОБЖ и физики, которые зажали рану прокладкой.

Школьника доставили в больницу в Березниках. Как сообщили в региональном минздраве, он находится в стабильном состоянии, планируется его эвакуация в Пермь с помощью санавиации.

Как рассказали в СК, причиной нападения стал конфликт между школьниками. При этом Baza рассказала, что пострадавший подросток и напавший на него школьник учились в одном классе, сидели за одной партой и какое-то время неплохо общались.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Занятия во всех школах города Александровска в Пермском крае приостановили до 24 февраля.