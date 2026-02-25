Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Не менее половины из них представляют некоммерческие организации (НКО), защищающие интересы профессиональных и социальных групп. Региональные ОП должны будут выбрать представителя в течение 30 дней.

Общественная палата следит за соблюдением прав и свобод граждан, общественных объединений и других НКО. Она контролирует деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение прав человека в местах принудительного содержания.

Имена кандидатов в Кремле не назвали.

  1. 25.02.2026, 15:23
    Гость: -1

    Детки и внуки пираний, которые назначили себя избранникам народа, выросли, хотят иметь свой доход, на теплом месте. Ну что им, не на завод же за кульман или за станок?! Вот и придумывает этот, самый бездарный, всякие фонды и комиссии и лиги безопасных интернетов.

  2. 25.02.2026, 14:51
    Гость: Для чего?

    Вопросы имеет смысл задавать только тому, кто имеет ответы. А поскольку ответов нет, в лучшем случае только отмазки, то и вопросов к ним нет.

  3. 25.02.2026, 14:23
    Гость: И верхи не могут

    И низы не могут. Никто не может. Кроме таджиков, они всё могут. Доказали наглядно

  5. 25.02.2026, 14:10
    Гость: "заслуги перед страной и обществом"

    Опять общество. Что за общество? Каста какая-то или опять иллюзии?!

