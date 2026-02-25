Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Не менее половины из них представляют некоммерческие организации (НКО), защищающие интересы профессиональных и социальных групп. Региональные ОП должны будут выбрать представителя в течение 30 дней.
Общественная палата следит за соблюдением прав и свобод граждан, общественных объединений и других НКО. Она контролирует деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение прав человека в местах принудительного содержания.
Имена кандидатов в Кремле не назвали.
Детки и внуки пираний, которые назначили себя избранникам народа, выросли, хотят иметь свой доход, на теплом месте. Ну что им, не на завод же за кульман или за станок?! Вот и придумывает этот, самый бездарный, всякие фонды и комиссии и лиги безопасных интернетов.
Вопросы имеет смысл задавать только тому, кто имеет ответы. А поскольку ответов нет, в лучшем случае только отмазки, то и вопросов к ним нет.
И низы не могут. Никто не может. Кроме таджиков, они всё могут. Доказали наглядно
это что? Сборище бездельников?
Опять общество. Что за общество? Каста какая-то или опять иллюзии?!