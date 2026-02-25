Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

10:47 25.02.2026

Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Не менее половины из них представляют некоммерческие организации (НКО), защищающие интересы профессиональных и социальных групп. Региональные ОП должны будут выбрать представителя в течение 30 дней.

Общественная палата следит за соблюдением прав и свобод граждан, общественных объединений и других НКО. Она контролирует деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение прав человека в местах принудительного содержания.

Имена кандидатов в Кремле не назвали.