Путин утвердил поручения по итогам совещания с членами правительства
Владимир Путин раздал поручения во время совещаний с членами правительства 16 и 21 января. Среди них — продление ежемесячного пособия семьям с детьми, упрощение налогообложения малых предприятий и привлечение участников СВО к разработке беспилотников. «Коммерсант» собрал основные поручения президента.
О выплатах и ипотечных льготах семьям с детьми
- Рассмотреть возможность продления выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, а также расширения льготной ипотеки.
- Представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей с детьми.
- Внести в законодательство РФ изменения, которые обеспечат многодетным семьям право на повторное назначение ежемесячного пособия (если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения в России).
О работе дошкольных образовательных организаций
- Провести мониторинг реализации мер, связанных с продлением времени работы дошкольных образовательных организаций (с учетом графика занятости родителей).
- Оценить качество условий образовательной деятельности в дошкольных организациях. Представить соответствующие предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы.
О продаже и поставке лекарств
- Внести в законодательство изменения, которые позволят начать продажу лекарственных препаратов через «Почту России».
- Обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготных категорий граждан в аптеки.
- Усилить контроль цен на препараты, внесенные в перечень жизненно необходимых.
О передаче автодорог из федеральной собственности
- Ускорить разработку критериев передачи федеральных трасс регионам России и обратно.
О налогообложении малых предприятий
- Внести в законодательство РФ изменения, устанавливающие в 2026 году переходный период для выбора оптимального режима налогообложения малыми предприятиями (включая микропредприятия).
- Рассмотреть возможность предоставления соответствующим предприятиям формировать и представлять налоговую отчетность в упрощенном порядке.
О беспилотных и автономных системах
- Расширить использование беспилотных авиационных систем для осуществления госконтроля.
- Разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных систем.
- Сформировать и утвердить планы мероприятий по внедрению автономных систем в секторах экономики (включая каждый из видов систем). Внедрить автономные системы в секторах экономики.
- При участии МВД урегулировать производство, выпуск и обращение автономных систем и их эксплуатацию в секторах экономики. Установить ответственность при производстве и эксплуатации таких систем (с использованием механизмов страхования).
- Повысить уровень локализации производства российских автономных систем.
- Создать единую систему мониторинга и идентификации автономных систем в режиме реального времени.
- Использовать научно-производственные центры во время реализации проекта ««Беспилотные авиационные системы» для ускорения развития автономных систем.
- Устранить требования о наличии сертификата эксплуатанта у операторов беспилотных воздушных судов, если они выполняют авиационные работы для собственных нужд.
- Выдать лицензию и сертификаты лицам, оказывающим услуги по применению автономных систем.
- Установить экспериментальный правовой режим для использования наземных автономных систем на дорогах общего пользования для оказания услуг в сфере логистики.
- Создать систему подготовки и переподготовки специалистов в области производства автономных систем.
-
Привлечь участников СВО к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем.
-
Комментарии читателей Оставить комментарий
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
Нужного и полезного ничего сделано не будет- как и всегда.
Раз про беспилотники столько, значит ещё лет 10-20 собирается воевать.
„Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.“
Интересно, а когда до меня дойдет очередь на миллиард с казны?