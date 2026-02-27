Путин утвердил поручения по итогам совещания с членами правительства

17:15 27.02.2026

Владимир Путин раздал поручения во время совещаний с членами правительства 16 и 21 января. Среди них — продление ежемесячного пособия семьям с детьми, упрощение налогообложения малых предприятий и привлечение участников СВО к разработке беспилотников. «Коммерсант» собрал основные поручения президента.

О выплатах и ипотечных льготах семьям с детьми

Рассмотреть возможность продления выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, а также расширения льготной ипотеки.

Представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей с детьми.

Внести в законодательство РФ изменения, которые обеспечат многодетным семьям право на повторное назначение ежемесячного пособия (если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения в России).



О работе дошкольных образовательных организаций

Провести мониторинг реализации мер, связанных с продлением времени работы дошкольных образовательных организаций (с учетом графика занятости родителей).

Оценить качество условий образовательной деятельности в дошкольных организациях. Представить соответствующие предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы.



О продаже и поставке лекарств

Внести в законодательство изменения, которые позволят начать продажу лекарственных препаратов через «Почту России».

Обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготных категорий граждан в аптеки.

Усилить контроль цен на препараты, внесенные в перечень жизненно необходимых.



О передаче автодорог из федеральной собственности

Ускорить разработку критериев передачи федеральных трасс регионам России и обратно.



О налогообложении малых предприятий

Внести в законодательство РФ изменения, устанавливающие в 2026 году переходный период для выбора оптимального режима налогообложения малыми предприятиями (включая микропредприятия).

Рассмотреть возможность предоставления соответствующим предприятиям формировать и представлять налоговую отчетность в упрощенном порядке.



О беспилотных и автономных системах