В российских городах закрыли десятки маршрутов общественного транспорта

09:05 6.03.2026

За последние два года в российских городах прекратили работу около 70 маршрутов наземного общественного транспорта. К таким выводам пришли аналитики центра транспортного моделирования Simetra, пишет РБК.

Больше всего сокращения коснулись автобусов — их маршрутов стало меньше на 94. В то же время электротранспорт показал небольшой рост: количество линий трамваев, троллейбусов и электробусов увеличилось на 24.

В 2024–2025 годах число магистральных маршрутов сократилось на 16,8% — до 158. Одновременно на 16% уменьшилось и количество жителей, имеющих к ним доступ. Эксперты связывают это с увеличением интервалов движения и сокращением времени работы транспорта.

К концу 2025 года средний интервал между рейсами вырос до 23,3 минуты — на 1,7 минуты больше, чем раньше. Время ожидания на остановках также увеличилось — с 2,47 до 2,89 минуты.

При этом выпуск электротранспорта на линии по планам вырос: трамваев стало больше на 193 вагона (до 3,3 тыс.), троллейбусов и электробусов — на 63 машины (до 4,3 тыс.). Однако фактический парк продолжает сокращаться примерно на 100 единиц в год. Сейчас в городах насчитывается около 5,5 тыс. трамваев и 6,4 тыс. троллейбусов и электробусов.

Ранее исследование показывало, что только за 2023 год в стране ликвидировали 99 маршрутов общественного транспорта.

Эксперты отмечают, что сокращение маршрутов само по себе не всегда означает ухудшение перевозок. Но в регионах, где общественный транспорт развивается медленно, такие изменения могут со временем ослабить всю транспортную систему.